Un’altra conferma per quanto riguarda la griglia Superbike 2023. Di oggi l’ufficialità che Philipp Öttl ed il Team Go Eleven infatti continueranno il loro percorso insieme. Un altro campionato con la Ducati V4-RS per l’ex Motomondiale, arrivato in Supersport nel 2020 con Puccetti Racing. È approdato quest’anno nella classe regina con la squadra guidata dal team manager Denis Sacchetti. Una prima parte di stagione condizionata anche da un infortunio, ma Go Eleven ha fiducia nel tedesco, come dimostra il rinnovo.

“Sono estremamente carico” ha sottolineato Philipp Öttl riguardo la firma. “Ci siamo trovati bene fin da subito, e dopo Assen eravamo già vicini al gruppo davanti. Abbiamo avuto qualche intoppo, ma sono molto contento che il Team voglia continuare con me.” Come detto, è l’anno del debutto per lui nella categoria Superbike. “Questa stagione è e sarà tutta di apprendimento: a volte facciamo passi avanti, a volte facciamo passi indietro, ma è parte del processo di crescita. Sappiamo di avere un bel potenziale.”

Soddisfazione anche da parte di Denis Sacchetti: “Penso che sia la naturale continuazione del percorso che abbiamo iniziato insieme alla fine del 2021. Un progetto in cui oggi credo ancora di più. Abbiamo avuto modo di lavorare con Philipp ed apprezzarlo sia dal lato professionale che da quello umano. Ha un potenziale enorme, c’è un feeling speciale tra lui ed il Team ed abbiamo un obiettivo importante che ci unisce. Avanti a tutto gas, ora la motivazione è molto alta e dobbiamo divertirci!”

