Superbike Most: Alle 14 la sfida al buio, gli orari TV e streaming del 07/08

La Superbike ha scoperto la novità Most in un venerdi pesantemente condizionato dal meteo. Piloti e team hanno pochissimi riferimenti, per cui oggi la Superpole e gara 1 presenteranno moltissime incognite. Per la concomitanza con il GP Stiria della MotoGP le dirette SKY sono spostate su Sky Sport Action: oggi orari abituali, domani gara 2 è posticipata alle 15:15 proprio per evitare concomitanza con la top class. Piloti e addetti ai lavori hanno sollevato dubbi sull’adeguatezza dell’impianto per eventi di livello Mondiale: il tracciato è bello, anche se alcuni punti sono pericolosi, ma tutto il resto è ..un’avventura (qui l’approfondimento).

La programmazione TV

Sabato 7 agosto

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 8 agosto

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita alle 14:15 su TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action e TV8)

