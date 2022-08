Superbike: Al Montmelò le prove generali per il gran finale Mondiale

Vacanze quasi finite per i piloti Superbike: nel fine settimana 20-21 agosto, in perfetta (ed evitabile…) concomitanza con la MotoGP in Austria, i team ufficiali al gran completo saranno impegnati al Montmelò, Spagna. E’ l’ultimo test di gruppo prima della seconda e decisiva fase del Mondiale, che scatterà il 9-11 settembre a Magny Cours, in Francia. Si sono disputati sei round, e ne restano altrettanti in programma. Dunque 18 corse, con 372 punti in palio. A metà cammino Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgtalioglu sono racchiusi in 38 punti. Tutto può succedere.

Ultima chiamata

La Superbike ha già fatto tappa al Montmelò nel marzo scorso, poche settimane prima dell’apertura del campionato al Motorland Aragon. Adesso la situazione è un pò diversa, perchè tutte le Marche hanno introdotto novità che hanno migliorato il pacchetto. I passi avanti più consistenti li ha compiuti Yamaha, che fra Misano, Donington e Most è stata con Toprak Razgatlioglu la più consistente. Il pilota turco ha dimezzato il gap di punti che aveva accusato nelle prove d’apertura, rimettendo in sesto la classifica. Adesso sono appena 38 i punti che separano il campione in carica da Alvaro Bautista. La Kawasaki di Jonathan Rea è distante solo sette punti. Toprak-Yamaha è il pacchetto più temibile: riusciranno Ducati e Kawasaki a ristabilire le distanze?

Un tracciato “strategico”

Al Montmelò i team factory avranno anche modo di perfezionare la messa a punto in vista del round Mondiale che si correrà sul tracciato catalano il 23-25 settembre. Potrebbe rivelarsi una tappa più importante di altre: qui Alvaro Bautista è fortissimo e la Ducati Panigale V4 R potrà sfruttare il rettilineo da un chilometro per scatenare la cavalleria. Ma anche Toprak è stato ultraveloce a marzo scorso. La Kawasaki Racing Team ha la propria base tecnica a Granollers, poche centinaia di metri dai box. Quindi tutti i protagonisti hanno giustificate ambizioni. Ma, come sempre, vincerà uno solo. La Superbike 2022 ha ancora moltissimo da dire.

