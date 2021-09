Superbike Montmelò, Gli orari tv e le dirette streaming del 18/09

In Spagna si corre la nona tappa Mondiale, oggi gara 1 ad altissimo rischio di pioggia. Ecco gli orari TV e le dirette streaming,le highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari TV e i collegamenti streaming della nona tappa Superbike che si corre al Montmelò, tracciato nei pressi di Barcellona. E’ la seconda volta che questo impianto ospita le derivate dalla serie. Nell’edizione 2020 successi di Jonathan Rea (gara 1), Michael van der Mark (Superpole Race) e Chaz Davies (gara 2). Per la concomitanza con la MotoGP a Misano le due gare principali sono state posticipate alle 15:15, sia oggi che domenica 19 settembre. SKY offre tutto il programma in diretta, ma il palinsesto è spostato su SKY Sport Action (canale 206). Sempre per la concomitanza MotoGP, solo differite in chiaro su TV8, negli orari indicati qui sotto.

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Si corre con la pioggia?

Il tempo al Montmelò è molto perturbato. Le previsioni danno alta possibilità di precipitazioni nel primo pomeriggio, cioè all’orario di partenza di gara 1. Domani, sempre stando al meteo spagnolo, invece si dovrebbe correre sull’asciutto. Saranno tre sfide piene di incognite. Ricordiamo che in questo campionato 2021 finora non si è mai gareggiato sul bagnato.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV

Sabato 18 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16:15)

Domenica 19 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17)

