Superbike Montmelò, Gli orari TV e dirette streaming del week end

Gli orari TV e dirette streaming: programmazione SKY spostata su SKY Action (canale 204). E' scoppiata la guerra fra Rea e Toprak, sarà un week end tesissimo

Ecco gli orari TV e le dirette streaming utili per seguire la nona tappa del Mondiale Superbike di scena al Montmelò, in Spagna. Per la concomitanza con la MotoGP a Misano le diretta SKY saranno ospitate da Sky Sport Action (canale 204). Gara 2, domenica 19 settembre, è posticipata alle 15:15. Solo differite su TV8, in chiaro. E’ il primo di tre round in rapidissima successione: seguiranno Jerez e Portimao, prima del gran finale che al momento è avvolto dalla nebbia. Il promoter Dorna assicura che Argentina e Indonesia si correranno, ma entrambe le destinazioni pochi giorni fa sono state escluse dal calendario MotoGP per difficoltà di spostamento legate alla pandemia.

Kawasaki corre in casa

Jonathan Rea in questa circostanza avrà un leggero vantaggio di “fattore campo”. La base operativa di Kawasaki Racing Team infatti si trova a Granollers, a poche centinaia di metri dai cancelli del circuito. Qui squadra e piloti hanno moltissimi riferimenti. Ma una pista con lungo rettilineo e diverse frenate molto profonde va incontro anche alle caratteristiche di Toprak Razgatlioglu, che è in forma strepitosa e guida il campionato con sette punti di vantaggio. Dopo la discussa retrocessione nella Superpole Race di Magny Cours e vittoria assegnata a tavolino all’avversario, il turco ha un diavolo per capello. Sarà un confronto incandescente.

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 17 settembre 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 18 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16:15)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 19 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17)

