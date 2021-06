Superbike Misano: orari TV e streaming SKY Sport e TV8

La Superbike approda a Misano per l'unica tappa in Italia, con pubblico ammesso in tribuna. Qui programma e orari del week end in pista e in TV.

La Superbike torna in pista il prossimo week end (11-13 giugno) a Misano: sarà il terzo round Mondiale e l’unica tappa 2021 in Italia. La denominazione ufficiale è “Made in Italy Emilia Romagna”, sarà un evento importante anche perchè segna il ritorno del pubblico in circuito dopo la pandemia. Al momento è autorizzata la vendita di mille biglietti, tutti in tribuna, ma vista l’altissima domanda il Misano World Circuit sta chiedendo alle autorità preposte una deroga per alzare considerevolmente questo tetto. Vi aggiorneremo puntualmente sull’evolversi della situazione.

La Superbike approda in riva all’Adriatico con Jonathan Rea di nuovo leader mondiale, con 35 punti di vantaggio su Toprak Razgtalioglu (Yamaha) e +38 su Scott Redding, punta Ducati. Misano evoca ricordi molto piacevoli al Cannibile, che proprio qui nel 2009 ha firmato la prima delle 103 vittorie mondiali, con la Honda Ten Kate (ecco le immagini). Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights video dell’evento, fornite ai nostri lettori con l’altissima qualità produttiva e visuale che ormai ci contraddistingue. Non mancheranno come sempre cronache, aggiornamenti, focus tecnici ed interviste.

Le gare, anche delle categorie di supporto, andranno tutte in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Diretta delle due gare lunghe Superbike su TV8, in chiaro, con differita della Superpole Race. In streaming potrete seguire in diretta (per gli abbonati) su Sky GO e NowTV.

Venerdi 11 giugno 2021

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 12 giugno 2021

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

12:45 WorldSSP300 – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8

15:15 WorldSSP – Race Diretta Sky Sport MotoGP HD

Domenica 13 giugno 2021

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race Diretta Sky Sport MotoGP HD, differita TV8 ore 13

12:30 WorldSSP – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro TV8

15:15 WorldSSP300 – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

