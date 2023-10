Superbike, Michael Rinaldi ha un nuovo team: “Lunedì l’annuncio”

Il Mondiale Superbike 2023 sta per finire e ci sono ancora delle selle libere per il prossimo anno. Il weekend a Jerez può essere un’altra occasione per manager e team di parlare e provare ad accordarsi. Chi sembra aver chiarito il suo futuro è Michael Ruben Rinaldi, non confermato dal team Aruba Racing Ducati e che dopo settimane di rumors ha finalmente trovato una sistemazione per il 2024.

Superbike, Rinaldi ancora su una Ducati nel 2024?

Il pilota riminese ha ammesso ai microfoni del sito ufficiale WorldSBK che ha trovato l’accordo per essere in griglia anche il prossimo anno: “La situazione è abbastanza chiara. Con il nuovo team abbiamo deciso di non dire nulla fino alla fine dell’ultima gara di domenica. Faremo un annuncio lunedì. Ora mi godo l’ultima gara con questi colori e poi penserò al 2024“.

Il suo futuro dovrebbe essere con il team Motocorsa Racing, dove andrebbe a sostituire Axel Bassani. Una buonissima sistemazione, dato che può continuare a guidare una Ducati Panigale V4 R e che la squadra di Lorenzo Mauri ha conseguito ottimi risultati in questi anni. C’erano stati rumors anche su un possibile passaggio nel team ufficiale Honda, che proprio oggi ha confermato la coppia Lecuona-Vierge fino al 2025. Se Iker Lecuona fosse tornato in MotoGP, ci sarebbero state delle possibilità di vederlo in sella alla CBR1000RR-R Fireblade.

Michael vuole chiudere bene con il team Aruba

Rinaldi ha un legame speciale con il team Aruba Racing, che lo ha sostenuto per tanti anni della sua carriera e ora vuole un finale positivo a Jerez: “Sicuramente sarà un weekend emozionante. Quando è stato dato l’annuncio di Bulega per il 2024, ho capito che tutto sarebbe finito. Non ho pensato tanto, ho compreso la situazione. Ora voglio finire la stagione nel modo migliore possibile e dare al mio team dei grandi risultati, così da condividere gli ultimi bei momenti insieme“.

Michael punta essere protagonista in Andalusia: “Spero che il tempo ci aiuti. Il mio approccio sarà quello di lavorare per la gara fin da venerdì mattina, devo adattarmi velocemente alla pista ed essere veloce per riuscire a lottare per la vittoria. Stiamo lottando per il campionato team, quindi sarà importante sia il risultato di Alvaro sia il mio. Spero di regalare un bel weekend a me e alla squadra“.

