Michael Rinaldi paventa il ritiro a fine 2023: “Non corro gratis”

Michael Rinaldi rischia realmente di lasciare le competizioni? Se lo chiedono in tanti dopo quanto ha dichiarato a Portimao. Il pilota romagnolo aveva detto già i giorni scorsi che non avrebbe corso solo per sfizio o per denaro (leggi qui). Nella domenica portoghese ha rincarato la dose “Al momento sono senza una sella. Mi hanno offerto di gareggiare nel 2024 ma senza compenso. Quest’anno sono salito dieci volte sul podio, ultimamente sono stato l’unico in grado di vincere a parte i primi tre. Non chiedo cifre altissime, non un milione di euro come qualcuno, ma una cifra adeguata in relazione alle mie qualità. Se riesco a trovare una sistemazione consona bene altrimenti potrei lasciare, le gare di Jerez potrebbero essere le ultime della mia carriera”.

Gli scenari possibili

Ultimamente si è perlato tanto di Michael Rinaldi nel paddock. Molti erano pronti a scommettere che sarebbe andato a Motocorsa ma Lorenzo Mauri ha dichiarato ufficialmente che il suo prossimo pilota non sarà italiano. In lizza ci sono Loris Baz e Phillip Oettl a cui farà fare un test a Jerez dopodiché deciderà chi prendere. Il matrimonio tra Mauri e Rinaldi forse sarebbe potuto avvenire ma sarebbe stato d’interesse e non d’amore. Il pilota romagnolo lo avrebbe vissuto probabilmente come un passo indietro, un ripiego. Si è parlato, è si parla ancora, di Honda qualora Lecuona andasse in MotoGP ma anche questa strada appare poco percorribile.

Difficilmente Rinaldi sarebbe disposto a gareggiare per team di bassa classifica che per altro non avrebbero la forza economica di garantirgli un compenso importante. Ci sono ancora alcuni posti vacanti. Non si conosce ad esempio il futuro di Puccetti Racing e con quale moto correrà: c’è chi è convinto che passi a Ducati e chi ancora è pronto a scommettere che rimanga in Kawasaki con un maggior supporto da parte della casa madre. Nel caso scegliesse Ducati, Rinaldi potrebbe essere appetibile: ad oggi pare uno tra i candidati ad una sella nel team Puccetti Racing.

Foto Aruba Racing