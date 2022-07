Superbike: Michael Rinaldi non si dà pace “Devo usare di più la testa”

Un fine settimana non esattamente secondo le aspettative. Michael Rinaldi non nasconde un po’ di amarezza, soprattutto dopo lo zero di Gara 2 a Most. A questo aggiungiamo il settimo posto nella corsa del sabato e la P4 nella Superpole Race, a circa un secondo dal compagno di box. Nella gara finale avrebbe voluto il podio, ma ecco l’errore che l’ha messo fuori causa. Il pilota Aruba Ducati si bacchetta e promette battaglia per la seconda parte di campionato Superbike.

“Un weekend in cui abbiamo raccolto poco.” Michael Rinaldi inizia così il commento sul fine settimana in Repubblica Ceca, giro di boa del Mondiale Superbike 2022. “Siamo stati protagonisti in tutte le prove ed anche all’inizio di Gara 2. Purtroppo però ho commesso un errore mentre cercavo di passare Johnny.” Non nasconde quindi la delusione. “Se avessi gestito meglio la situazione avrei potuto conquistare un podio. Ero veloce, però ho sbagliato.” Con un Axel Bassani arrembante e che punta con decisione alla sua sella, era proprio quello che non doveva succedere…

Rinaldi cerca comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se non manca un rimprovero. “Queste sono le gare, alla fine ho imparato tanto. Se uso un po’ di più il cervello, posso essere sempre con i top 3.” Ora c’è una lunga pausa prima di ricominciare, il prossimo round Superbike sarà a Magny-Cours a settembre. “Per fortuna però ci sono i test a metà agosto: proveremo nuove cose, mentre a livello di velocità e fiducia nel mezzo mi sento molto bene.” Ripartirà dal quinto posto in classifica generale, determinato a ridurre sensibilmente i 164 punti di ritardo da Bautista in vetta.

