Superbike: Toprak non si tiene più “E’ andato tutto come da programma”

Due vittorie ed un secondo posto a Most. Toprak Razgatlioglu chiude così la prima parte di stagione in cui è chiamato a difendere il titolo Superbike. Dopo una Gara 1 con scintille, il campione turco si è imposto sulla concorrenza, mettendo a referto una bella doppietta domenicale in Repubblica Ceca. Ora arriva la pausa estiva, discorso però che non vale per l’alfiere Yamaha. “Non mi piacciono le lunghe pause” ha ammesso: all’orizzonte ci sono i test ufficiali in Catalunya (20-21 agosto), ma anche una partecipazione nel BSB a Cadwell Park (27-29 agosto).

“Non mi sono divertito”

Toprak Razgatlioglu si concede una battuta una volta conclusa Gara 2 a Most. “Nei primi 15 giri non me la sono goduta per niente.” C’è un motivo: il campione Superbike stava battagliando con Jonathan Rea ed Alvaro Bautista, ma ‘punta il dito’ contro il pilota Ducati. “Il problema è che la moto di Alvaro è davvero veloce sul dritto… Sono riuscito a superarlo in frenata, dove io andavo meglio, e allora mi sono rilassato di più.” Scherza poi anche sul duello con Rea, il rivale mondiale nel 2021. “Ci siamo superati per un po’, poi penso si fosse annoiato… Non l’ha più fatto per tre giri, poi abbiamo ricominciato. A volte una lotta non è il massimo perché gli avversari recuperano.” Oggi è arrivato anche il trionfo numero 100 per Yamaha, il campione 2021 si è poi portato a -38 dal leader Bautista. Ancora uno svantaggio consistente, ma il pilota turco sta recuperando sensibilmente.

Questione di grip

“Ieri la mia gomma posteriore è calata tanto, ho fatto fatica a superare Johnny e Scott. Oggi invece siamo riusciti a migliorare, con il team abbiamo fatto un grande passo avanti.” Toprak Razgatlioglu spiega così la differenza tra sabato e domenica a livello di feeling con gli pneumatici. “Avevo bisogno di grip dopo 15 giri, prima non mi serviva e volevo conservare le gomme.” Al momento giusto supera sia Rea sia Bautista, per poi iniziare a dettare il passo. “Ho visto i distacchi sulla lavagna, i tempi erano veloci.. Ho guidato in maniera molto rilassata. Il feeling con le gomme era decisamente migliore rispetto a ieri, 31.7 poi era un gran tempo dopo 15 giri ed è stato una bella motivazione. È andata come da programma.” Ora tocca alla lunga pausa estiva, non mancheranno test Superbike ed una partecipazione straordinaria nel BSB. Il campione 2021 si caricherà così per quella che sarà un’intensa seconda parte di campionato.

Bestseller, l’autobiografia del Genio F1 Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”