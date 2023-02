Superbike, Michael Rinaldi cerca altri decimi: “Devo migliorare per vincere”

Per Michael Ruben Rinaldi non un brutto venerdì di prove libere Superbike a Phillip Island, però si aspettava di essere un po’ più vicino ad Alvaro Bautista. Il riminese è quarto nella classifica combinata con 534 millesimi di distacco dalla Ducati Panigale V4 R del compagno di squadra.

Sabato cercherà di limare qualcosa sia sul giro secco sia sul passo gara per poter essere almeno in lotta per il podio. Il teammate sembra averne più di tutti, però lui spera di rivelarsi il primo degli altri. La terza sessione di prove libere sarà molto importante per fare qualche passo avanti.

Superbike, Rinaldi vuole essere più veloce a Phillip Island

Rinaldi non è completamente soddisfatto al termine delle prime prove libere in Australia, ma è fiducioso per il resto del weekend. Questo il suo bilancio di giornata: “Il vento ha creato qualche problema in percorrenza di curva e al mattino non avevo il miglior feeling con la moto. Nel pomeriggio abbiamo provato qualcosa che ha portato un ottimo miglioramento, ne sono felice. Non sono del tutto soddisfatto, ma se riesco a tirare fuori ancora un po’, potrò fare delle buone gare“.

Il pilota romagnolo in FP3 evidenzia che in ottica Superpole sarà necessario lavorare bene con la gomma SC0, che non riesce a sfruttare al meglio: “Con la Ducati è un po’ difficile fare il tempo con gomma nuova. Speriamo di trovare qualcosa, perché fare una buona qualifica è importante. Nel test avevo fatto il mio best lap con gomma dura da gara, invece con mescola più morbida la moto diventa instabile appena apro il gas“.

SBK, Michael si sente da podio

Michael ha le idee chiare sugli aspetti da migliorare. Con gli uomini del team Aruba Racing Ducati proverà a fare uno step che possa renderlo maggiormente competitivo. Ci tiene a iniziare bene questo campionato mondiale Superbike 2023 e darà il massimo per essere il più vicino possibile a Bautista, che oggi appare destinato ad andare in fuga nelle gare.

Il riminese pensa di avere la chance di lottare per qualcosa di importante: “In questo momento sono uno dei pochi piloti che possono lottare per il secondo posto. Se miglioro un po’, potrei lottare anche per vincere. Anche Locatelli ha un ritmo forte. E due campioni come Jonathan e Toprak non vanno sottovalutati“.

Foto: Aruba Racing Ducati