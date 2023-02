F1 test Bahrain, tempi e classifica a metà day 2: Sainz leader

È terminata poco fa la prima metà di questa seconda giornata di test di F1. Oggi le temperature sono più alte rispetto a ieri, quindi tutti hanno dovuto adattarsi alla diversa condizione.

Il miglior tempo è stato realizzato da Carlos Sainz in 1’32″486. Il pilota spagnolo ha percorso 70 giri senza intoppi. La Ferrari SF-23 sembra avere ancora qualche problema al posteriore, meno stabile di quello della Red Bull RB19. Come detto ieri, difficile sbilanciarsi sui reali valori in pista, però la sensazione è che la rossa sul passo sia un po’ indietro rispetto alla principale concorrente.

Seconda posizione per il rookie Logan Sargeant, che ha fatto time attack con gomma morbida e ha chiuso con 63 millesimi di distanza da Sainz. L’americano della Williams ha effettuato 74 giri e le prime sensazioni sono positive, anche se gli servirà del tempo per adattarsi alla Formula 1. Terzo crono per Fernando Alonso (+0″483) con una Aston Martin AMR23 che sta dando dei riscontri incoraggianti per la nuova stagione.

Quarto Guanyu Zhou su Alfa Romeo, a precedere la Haas di Kevin Magnussen e l’Alpine di Esteban Ocon. Settimo tempo per Sergio Perez, che lo ha realizzato con gomma hard e ha chiuso con 1″2 di gap rispetto a Sainz. Il driver messicano ha mostrato un buon ritmo con la Red Bull RB19, una monoposto apparsa molto ben bilanciata sul tracciato di Sakhir.

Ottavo Lewis Hamilton, 1″4 dal leader di questa mattinata. In casa Mercedes non sono particolarmente felici. Toto Wolff ha ammesso che con temperature più alte oggi sono emersi dei problemi. Top 10 completata dalla McLaren di Lando Norris e dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Dopo le 13 riprenderà questa seconda giornata di test di F1 in Bahrain.

F1 2023, test Bahrain: tempi ufficiali e classifica finale a metà day 2

Foto: Formula1.com