Danilo Petrucci “Siamo sulla strada giusta, sono pronto per la Superpole”

Buona la prima. Quando s’inizia a fare sul serio, Danilo Petrucci c’è ed è subito tra i protagonisti. Il pilota ternano nei due turni di prove libere ha fatto capolino nelle prime posizioni in sella alla Ducati del Team Barni. In FP2 ha stabilito il quarto tempo dietro a Bautista, Rinaldi ed Oettl. Nella combinata dei due turni è nono ma la top 5, pronostica da Michele Pirro, sembra tranquillamente alla sua portata. Il podio stesso non appare come un miraggio e sarebbe veramente il top per uno tra i piloti più attesi del 2023. Danilo Petrucci, tra l’altro, è reduce da un incidente nei test di martedì scorso quando è stato tamponato da Axel Bassani mentre stava facendo una simulazione di gara. Aveva preso una botta al bacino, si era sottoposto ad una serie di accertamenti che avevano escluso eventuali fratture. Questo “incidente di percorso” ora sembra già un ricordo.

Danilo Petrucci dunque è in piena crescita. Sta affrontando questa sua nuova avventura professionale con grande entusiasmo, l’ennesima sfida di uno tra i piloti più amati e stimati dai tifosi.

“E’ stata senza dubbio una buona giornata – commenta Danilo Petrucci – Finalmente abbiamo capito la direzione da prendere ed abbiamo fatto anche delle modifiche sulla mia posizione di guida. Non mi sentivo messo bene quindi ero un po’ condizionato nel dare le indicazioni ai tecnici. Oggi è andato tutto un po’ meglio. Sono abbastanza soddisfatto di questa prima giornata. Siamo quasi pronti per la Superpole e per la gara di domani”.

