Superbike Mandalika: Alex Lowes fuori gara, Kawasaki perde i pezzi

Jonathan Rea sarà da solo contro Toprak: lo scudiero Alex Lowes elimato per caduta. Fuori gara anche Leon Haslam, finisce male l'avventura in Honda

Alex Lowes non prenderà parte al round finale della Superbike a Mandalika, in Indonesia. Il britannico della Kawasaki è incappato nella scivolata che vedete nella foto sopra durante la terza sessione di prove libere, dovendo rinunciare al via. Jonathan Rea dunque guiderà l’unica Kawasaki ufficiale in pista nelle tre gare finali del mondiale. Getta la spugna anche Leon Haslam, che dopo l’intervento alla spalla subìto il mese scorso, non è in grado di guidare per più giri consecutivi. Si chiude quindi malamente l’avventura del britannico con la Honda HRC. Sulla griglia di partenza vedremo appena diciotto piloti.

Il calvario di Alex e Leon

Per entrambi è stato un finale di stagione doloroso. Lowes si è ferito alla mano destra durante il round di Catalunya, il settembre scorso, e da allora non è più riuscito a ristabilirsi al meglio. Nella prima giornata di prove al Mandalika Circuit era andato forte, ma solo sul giro secco. La scivolata in FP3 ha poi posto fine alla sua avventura indonesiana. Identica situazione per Leon Haslam. “Un vero peccato perchè qui era stato il miglior venerdi della stagione, la pista è bellissima e si stava adattando bene alla nostra Fireblade” si rammarica Leon Haslam. “Ero convinto che dopo l’intervento del 21 ottobre qui mi sarei presentato in buone condizioni, invece ho avvertito gran dolore e dopo un paio di giri ero completamente senza forze. Mi dispiace ma non sono proprio in grado di correre.”

