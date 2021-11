Superbike Mandalika: alba bollente, Orari tv e live streaming del 20/11

Toprak vs Jonathan Rea, gara 1 alle 08:00 deciderà il Mondiale? Il turco è campione se vince, con l'inseguitore oltre il terzo posto. Ma il Cannibale non molla

Ecco gli orari TV e delle dirette streaming per seguire la finalissima Superbike. In gara 1 della tappa indonesiana sul nuovissimo tracciato di Mandalika Toprak Razgatlioglu potrebbe chiudere i giochi in anticipo: se il turco vince, è mondiale nel caso Jonathan Rea concluda dal terzo posto in giù. Una combinazione non remota, visto che l’asso Yamaha ha dominato entrambe le sessioni del venerdi: qui cronaca e tempi. Per tenere vivo il campionato e rimandare il verdetto a domenica, Jonathan Rea non deve perdere più di sette punti dal leader della classifica, in vantaggio di 30. Il nordirlandese, imbattuto da sei anni, punta al massimo per rosicchiare parte del vantaggio e rimettere tutto in discussione. Ricordiamo che restano 62 punti da assegnare: le gare lunghe valgono 25 al primo, 20 al secondo, 16 al terzo. La Superpole Race (domenica) 12 punti al vincitore, 9 al piazzato, 7 al terzo e così via fino al nono.

Finalmente la diretta

Il programma di Mandalika si aprirà stanotte alle 02, ora italiana con la terza sessione di prove, non trasmessa in diretta. Sky Sport MotoGP HD invece offrirà la Superpole dalle 04:10. Gara 1 scatta alle 08 italiane, le 15 in Indonesia: la diretta va in chiaro su TV8.

Occhio al maltempo

“Se piove sarà interessante” confida Jonathan Rea: contro un avversario come Toprak che non ha punti deboli, l’inseguitore spera in qualche fattore esterno che possa scombinare i piani Yamaha. Per la giornata di sabato il meteo di Lombok prevede tempo molto perturbato, con possibilità di temporali dell’85%.

Sabato 20 novembre 2021

02:00-02:30 WorldSBK – FP3

03:25-03:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

04:10-04:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

06:30 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD)

08:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

Domenica 21 novembre 2021

02:00-02:15 WorldSBK – Warm up

02:25-02:40 WorldSSP – Warm up

04:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP HD)

06:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD)

08:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

