Superbike Magny Cours: Gli orari TV e le dirette streaming del 05/05

Magny Cours oggi prepara due sfide al fulmicotone: Toprak andrà in fuga o Rea si prenderà rivincita? Gli orari TV, le highlights su Corsedimoto

A Magny Cours oggi si completa il programma dell’ottava tappa Superbike, ecco gli orari TV e i collegamenti streaming previsti. In gara 1 (qui cronaca e classifica) Toprak Razgatlioglu ha firmato la settima vittoria in stagione, regolando alla distanza Jonathan Rea (Kawasaki), adesso in ritardo di 5 punti. Perde terreno la Ducati con Scott Redding solo 12° e adesso a -58 punti dalla vetta. Il meteo annuncia una giornata simile a quella precedente, con cielo quasi sereno e temperatura di 27°C alle 14, l’orario di partenza di gara 2.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Magny Cours sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV

Domenica 5 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)