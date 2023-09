Superbike, Lorenzo Baldassarri in attesa di risposte

Si sta già definendo la entry list del Mondiale Superbike 2024. Tra arrivi, partenze, cambi di selle, la prossima edizione si preannuncia spettacolare con il giusto mix tra piloti esperti e giovani talenti. La situazione in Yamaha appare già definita con la coppia Jonathan Rea e Roberto Locatelli nel team ufficiale, Dominique Aegerter e Remy Gardner in GRT e con Bradley Ray che quasi certamente resterà a Motoxracing. Non si sa nulla però di Lorenzo Baldassarri che dopo un brillante 2022 in Supersport, all’esordio nella classe principale ha faticato più del previsto. La sorte non lo ha certo aiutato: ha sfiorato la zona punti in sei o sette occasioni mentre in altre è stato coinvolto in incidenti. Non è il momento però di guardare al passato ma di lavorare per il futuro. Lorenzo Baldassarri ed il suo manager Emilio Alzamora si stanno impegnando al massimo.

“Qualcosina si sta muovendo ma per il momento non c’è nulla di concreto – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Mi piacerebbe restare in Superbike e continuare con Yamaha ma ad oggi non ho conferme, nè dinieghi. Sto aspettando e spero di avere presto delle novità. Intanto cercherò di finire al meglio questa stagione: un buon finale mi potrebbe certamente aiutare. Chiaramente mi tengo aperta ogni possibile porta. Il mio manager è al lavoro e stiamo cercando di capire i vari movimenti di mercato. Come ho detto, spero di restare su Yamaha ma per me l’essenziale è gareggiare su una moto competitiva, per cercare di essere protagonista”.

Bassani va in Kawasaki, dunque si libera un posto in Ducati Motocorsa, uno tra i migliori team dello schieramento. È una fantasia o potrebbe diventare una realtà?

“Sarebbe bello, mi ci vedrei molto bene su quella Ducati. Potrebbe essere tra le opzioni. Vediamo di capire se ci potrebbe essere questa possibilità”.

Come stai vivendo questo momento?

“Non è facile però io sono carico e non ho mai perso la fiducia in me stesso. Sento di poter dare ancora tanto. Sono in forma e mi sento competitivo”.

Foto Facebook Balda7

