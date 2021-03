Superbike, Leandro Mercado sarà l’unico pilota per Honda Mie?

Leandro Mercado potrebbe essere l'unico pilota di Honda Mie nella Superbike 2021: HRC non ha ancora definito il supporto da concedere al satellite Moriwaki

L’argentino Leandro “Tati” Mercado sarà l’unico pilota Honda Mie in pista nei test di Barcellona in programma il 31 marzo e 1 aprile prossimi. Midori Moriwaki, erede della mitica engineering giapponese e titolare del team, ha comunicato a Dorna che Honda HRC non ha ancora finalizzato i piani tecnici per l’eventuale secondo pilota. Nelle intenzioni dovrebbe trattarsi di Takumi Takahashi, che ha già corso per la stessa squadra la scorsa stagione. La possibilità che Mercado sia unico pilota nella prossima stagione iridata è concreta. Il campionato dovrebbe partire il 22-23 maggio al Motorland Aragon, ma il calendario è tutt’ora provvisorio.

Tati Mercato è sottovalutato

Leandro Mercado, argentino di Cordoba, ha 29 anni gode di grande considerazione nel paddock. Secondo Jonathan Rea è uno dei piloti più veloci: il sei volte iridato ne parlò benissimo dopo una delle migliore prestazione che “Tati” abbia mai fatto, terminando ottavo in gran rimonta la gara di casa a San Juan con la Kawasaki Pedercini. Ma a dispetto di questa eccellente benedizione, Mercado non ha mai avuto un pacchetto tecnico all’altezza dei top rider. Nel 2015 con Barni Ducati finì il Mondiale in ottava posizione, abbonandosi alla top ten. Andò molto forte anche due anni dopo con l’Aprilia Ioda, pur dovendo fare i conti con un infortunio nel precampionato e successivamente coi problemi economici della struttura ternana. Anche nel 2020, con la Ducati Motocorsa, Mercado ha dovuto fare i conti con la solita sfortunata: un incidente (senza colpa…) che lo ha tenuto fuori per più di metà delle gare. Adesso Tati arriva in Honda Mie con il decisivo supporto di Motul.

Che CBR-RR avrà?

Mie Honda nel 2020 non ha certo brillato, anzi le CBR-RR con il logo Moriwaki hanno viaggiato a distanza siderale dal resto del gruppo, nonchè dalle Honda “factory”. La speranza è che HRC offra un consistente aiuto tecnico: con una moto che va, un pilota di talento come Mercado potrebbe alzare drasticamente il livello. I test di Barcellona ci offriranno le prime risposte.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri