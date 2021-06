Superbike, Jonathan Rea: un problema tecnico “annulla” le FP1

Jonathan Rea 4° nella classifica combinata del venerdì di prove Superbike a Misano. Un problema alla Kawasaki Ninja lo frena nelle FP1.

Jonathan Rea chiude il venerdì di Superbike a Misano al 4° posto. Nelle FP1 era solo 8° con un secondo di distacco dalla vetta. Ha trascorso gran parte del tempo fermo ai box per un problema all’impianto frenante. Per il sei volte iridato era importante racimolare giri, non avendo effettuato test due mesi fa su questa pista. “La prima sessione di prove libere è stata un disastro. Abbiamo avuto un problema con il freno… Ogni volta che diamo le parti per la revisione, ci vogliono molti giri per funzionare di nuovo correttamente. Era lo stesso con il freno a pollice. Quindi abbiamo praticamente sprecato la prima sessione e provato solo poche cose“.

Nella seconda sessione di prove Jonathan Rea ha recuperato parte del terreno perso. 4° posto con cinque decimi di ritardo dal best lap di Michael Rinaldi. “Nelle FP2 mi sono sentito subito meglio, ho fatto tempi veloci e ho capito subito il nuovo pneumatico posteriore Pirelli. Alla fine ho provato la nuova gomma anteriore”, ha detto Jonathan Rea. “In precedenza avevo detto al mio capotecnico che sembrava che ci mancasse qualcosa. In effetti, sono sicuro al 100% che siamo bravi a farlo. Nel pomeriggio avevo un ritmo costante e mi sentivo bene“.

Sugli spalti del circuito di Misano c’era 5mila spettatori. Anche la Superbike ritrova l’abbraccio del pubblico. “Non ci sono molti fan, ma è comunque bello vedere finalmente di nuovo i tifosi sugli spalti“, ha aggiunto Jonathan Rea. “Finalmente possiamo salutare qualcuno nel giro finale e non solo i commissari. Ci sono più persone nel paddock di prima. Ma va bene. Spero che questo sia l’inizio della normalità. Correre senza tifosi non è bello“.