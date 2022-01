Superbike, Jonathan Rea-Kawasaki: il divorzio a fine anno è possibile

Jonathan Rea scenderà in pista per il primo test Superbike 2022. Ha un altro anno di contratto con Kawasaki e le strade potrebbero dividersi.

Jonathan Rea è pronto a ritornare in pista dopo la pausa invernale per due giorni di test Superbike. Il 26-27 gennaio girerà a Jerez con la sua nuova Kawasaki ZX10RR. A seconda delle condizioni meteo sceglierà se sfruttare entrambe le giornate o solo una delle dieci a disposizione durante l’anno solare. Ha provato la nuova Ninja lo scorso novembre nel test di Jerez e ora ritornerà sullo stesso tracciato per saggiare le differenze e gli ultimi aggiornamenti. “Abbiamo fatto un test molto produttivo a Jerez alla fine dell’anno scorso, quindi è sempre bello tornare indietro e fare confronti. I risultati li capiremo tra qualche giorno“.

Jonathan all’assalto del titolo Superbike

Negli ultimi due mesi Jonathan Rea ha ricaricato le batterie nella sua Irlanda. Ha alternato relax, preparazione atletica e qualche giro in moto. L’obiettivo è riprendersi il titolo Superbike scivolato nelle mani di Toprak Razgatlioglu. “Mi sento rinfrescato e ora non vedo l’ora di tornare a girare e vedere i ragazzi“. Dopo aver vinto il premio Irish Motorcyclist of the Year per la nona volta consecutiva ha superato il record del leggendario Joey Dunlop, otto volte vincitore tra il 1979 e il 2000. Una motivazione in più per tornare alla ribalta quanto prima: “Sento ancora di essere al culmine della mia carriera“.

Il futuro di Rea in Superbike

La pressione sarà tutta su Yamaha e il neo campione turco. Una situazione che dal punto di vista psicologico potrebbe giocare a suo favore. Ma l’attenzione è ora puntata sulla moto 2022 e sul suo futuro professionale. “Sarà competitiva almeno come l’anno scorso“, ha detto alla BBC. “Abbiamo alcune parti nuove da provare, principalmente lato telaio, un po’ di elettronica. Penso che ciò che abbiamo imparato lo scorso anno ci aiuterà. Ho ancora un anno con la Kawasaki e vincere questa stagione è il mio obiettivo più grande – ha aggiunto Jonathan Rea -. Sono così motivato a continuare e non credo che la storia sia ancora finita, sia che ciò significhi rimanere dove sono o andare da qualche altra parte. La favola sarebbe finire la mia carriera in Kawasaki perché mi hanno dato tanto successo. Ma le favole non sempre funzionano“.