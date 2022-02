Superbike, Jonathan Rea: il rinnovo con Kawasaki è questione di dettagli

Jonathan Rea dopo i test Superbike a Portimao ritorna sulla vicenda rinnovo di contratto. Lancia un monito a Kawasaki, ma non sembrano esserci alternative.

Jonathan Rea è ritornato in pista nel recente test Superbike di Portimao ed ha mostrato di essere in ottima forma. Superato di due decimi da Toprak Razgatlioglu, i tempi invernali hanno poca importanza seppur mai casuali. Il campione e il vice sono stati gli unici a girare sotto il muro dell’1’40”, ma il nordirlandese sembrava maggiormente concentrato sugli aggiornamenti tecnici apportati alla Kawasaki Zx-10RR.

Jonathan Rea e KRT ‘men at work’

Già nei test di dicembre e gennaio a Jerez la sua Ninja ha provato nuove parti di telaio, impostazioni di elettronica, un nuovo cambio. Tutto o quasi sembra girare nel verso giusto, stavolta non è possibile permettersi errori di omologazione come avvenuto alla vigilia del Mondiale Superbike 2021. Migliorato anche il feeling con le gomme Pirelli, Jonathan Rea nella simulazione gara si è mostrato non solo veloce, ma soprattutto costante. Il binomio moto-pilota ribadisce di essere fortemente competitivo, anche nel 2022 assisteremo ad uno spettacolo di alto livello tra il nordirlandese e il turco della Yamaha.

Il contratto del campione

Le prossime settimane saranno sicuramente intense per il sei volte iridato. Il prossimo test è fissato per il 16-17 marzo a Misano, per allora ci sarà ancora tutto il tempo per lavorare sulle nuove componenti in fabbrica. Ma sono giorni importanti anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto del Cannibale. L’ultima firma con la Casa di Akashi risale al giugno 2020, quando tutti immaginavano un’alleanza pluriennale fino al termine della sua carriera. Invece Jonathan ha di recente ammesso di avere un contratto in scadenza alla fine del 2022.

La certezza è che ha ancora stimoli e motivazione per proseguire almeno fino al 2023. Non sembrano esserci alternative alla Kawasaki, anche se si gioca un po’ al tira e molla. “Finora non ho pensato al prossimo anno, penso a quest’anno“, ha dichiarato Jonathan Rea a Speedweek.com. “Se mi amano abbastanza, mi offriranno un altro contratto. Non sai mai cosa accadrà. Questa è una squadra straordinaria con persone fantastiche, ma Kawasaki deve fare un salto di qualità“. La firma sembra solo questione di tempo e dettagli. Nessun costruttore rivale sembra intenzionato a sostenere un ingaggio oneroso come il suo.

