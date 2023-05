Superbike, Jonathan Rea fiducioso per Barcellona: “Posso essere più forte”

Nonostante la caduta e il podio buttato in Gara 2, Jonathan Rea ad Assen ha ritrovato un po’ il sorriso in sella alla sua Kawasaki ZX-10RR. Finalmente è riuscito ad essere veloce e, non a caso, è arrivato secondo nelle prime due manche al TT Circuit. Purtroppo per lui, Alvaro Bautista era imbattibile e non ha potuto impedirgli di vincere.

Uno scenario simile potrebbe verificarsi a Barcellona, dove in questo weekend va in scena un altro round del calendario Superbike 2023. Lo scorso anno il pilota Ducati aveva dominato prendendosi tutte e tre le gare, cosa che potrebbe ricapitare. Nel test di fine marzo Bautista è stato il più veloce sia sul giro secco sia sul passo, ha il potenziale per fare un’altra tripletta. Jonny farà il possibile per contrastarlo, ma non sarà affatto semplice.

Superbike, Jonathan Rea carico per Barcellona

Rea non vede l’ora di correre in Catalunya, dato che Kawasaki Racing Team ha sede a Granollers, situata a pochi chilometri a nord di Barcellona: “Sono emozionato, perché è il weekend di casa della squadra e c’è sempre un bel fermento. È una bella pista in cui guidare. In passato è stato generalmente difficile per noi, ma alcune settimane fa abbiamo fatto un buon test lì. Con questa nuova direzione del setup della moto sento che possiamo essere più competitivi“.

Il sei volte campione del mondo Superbike è consapevole del fatto che sarà complicato sconfiggere Bautista, però è molto motivato per questo fine settimana e ha grande voglia di mettersi alla prova: “Sembra che ci sarà costanza a livello di meteo, questo è sempre un vantaggio. Non vedo l’ora di vedere cosa posso fare. Avremo molto supporto da parte del personale del team, dalle loro famiglie, dagli sponsor eccetera. È una gara importante in cui essere forti“.

Il pilota Kawasaki ha già vinto sul Circuit de Barcellona-Catalunya: Gara 1 nel 2020 e la Superpole Race nel 2021. Lo scorso anno chiuse secondo le prime due manche e poi quarto l’ultima. Il lungo rettilineo è un problema per la sua Ninja ZX-10RR, ma l’obiettivo sarà quello di massimizzare la performance nelle altre aree per poi perdere meno possibile sul dritto. Non è una novità.

Foto: Kawasaki Racing