Nella domenica sfortunata di Celestino, c’è stato un Vietti che invece è andato molto bene. Doriano Vietti Ramus si è classificato sesto in un National Trophy di alto livello. Il fratello maggiore di Celestino gareggia per hobby sull’ Aprilia del team RR. Non è un pilota professionista e non ha ambizioni da mondiale però è sempre veloce. In gara-1 si era classificato ottavo ed in quella domenicale è riuscito a migliorare giungendo alle spalle di Lorenzo Lanzi e davanti a piloti ben più esperti.

“Il mio esordio nel National Trophy è andato molto bene – commenta Doriano Vietti Ramus a Coresedimoto – siamo migliorati tanto rispetto a due settimane quando siamo venuti a Misano ad allenarci in Coppa Italia. Abbiamo tolto un secondo di passo e adesso facciamo tutta la gara in 1’37” basso quindi è un bel passo avanti. I primi vanno tutti forte ma hanno grande esperienza. Ringrazio tutto il team che mi sta facendo una moto fortissima, la famiglia e gli sponsor. Ora sono molto carico per il Mugello e cercherò di fare bene, se possibile ancora meglio”.

A livello psicologico è difficile gareggiare negli stessi week-end di tuo fratello?

“Sabato c’erano le mie qualifiche, la mia gara e le sue qualifiche quindi è stato tosto. Appena scendo dalla moto, appena il tempo di togliermi la tuta che vado nel camper a vederlo in televisione. Ci siamo sentiti subito dopo la mia gara: lui mi ha fatto i complimenti e io l’in bocca al lupo per la sua che iniziava poco dopo”.

Quali sono i tuoi obbiettivi stagionali?

“Quest’anno il livello del National Trophy è più alto rispetto all’anno scorso. Io punto a migliorare gara dopo gara, a fare sempre meglio, andare più forte poi vediamo. Vorrei salire sul podio e stare con i migliori che sono di livello mondiale: sarebbe una gran cosa”.

Foto Salvatore Annarumma