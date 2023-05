GIVI adesso pensa anche alle batterie, ecco S510 D-CHARGE

Givi ha un catalogo vastissimo di prodotti per motociclisti, ormai sono oltre mille gli articoli proposti, di ogni genere. L’azienda italiana è notissima per gli accessori dedicati al confort di guida, alla sicurezza, ai carichi supplementari e alla protezione. Mancava un capitolo importante: la manutenzione. A colmare il vuoto arriva un efficientissimo caricabatterie, S510 D-Charge. Prodotto in Italia, abbina carica e funzione di mantenitore. E’ compatibile con le tradizionali batterie 12V piombo acido e quelle al Litio. Ha un aspetto compatto, robusto sicuro da utilizzare. I cicli di carica e manutenzione sono automatici ed è ovviamente dotato dei cavi necessari per connettersi a qualunque tipo di batteria da moto, ma non solo.

Le caratteristiche tecniche

La progettazione del GIVI S510 D-Charge permette di raggiungere, nelle operazioni di carica/mantenimento, performance di tutto rispetto. Allunga la vita della batteria fino a 4 volte e tocca la massima efficienza a livello di consumo energetico. Proposto principalmente al settore due ruote, esso presenta caratteristiche che lo rendono idoneo al funzionamento con altri veicoli, auto comprese. L’accessorio proposto da GIVI dialoga con tutti i tipi di batterie 12 V tradizionali (Piombo acido, MF, GEL AGM) e con le 12 V al Litio di ultima generazione sia con tecnologia agli ioni di Litio sia LiFePO4, da 1,2 Ah fino a 100 Ah. Un sensore di temperatura integrato permette l’attivazione della funzione POLAR, modalità che consente una corretta ricarica anche a basse temperature.

Funziona con ogni tipo di batteria

In caso di batteria al litio, l’algoritmo di carica e mantenimento che gestisce questo tipo di batterie lavora su 7 cicli in modo intelligente e automatico al 100%. I cicli indicati sono: inizializzazione, recupero (partendo da minimo 1,25V), carica leggera, carica principale, analisi, mantenimento ed equalizzazione. Ma il caricabatterie GIVI si adatta perfettamente anche alle batterie convenzionali, al piombo acido. Rispetto alla sequenza già descritta sopra, si aggiunge un ciclo importante, la desolfatazione. In breve, attraverso un processo che utilizza impulsi di corrente vengono rimossi i solfati dalle piastre in piombo (sono cristalli che inficiano il processo elettrochimico), riportando la batteria alla sua funzionalità.

Quanto costa?

L’accessorio è dotato di un sistema che previene le scintille. E’ inoltre dotato di protezioni contro inversione di polarità, corto circuito, sovraccarico, surriscaldamento. Prezzo al pubblico: 84,00 euro

con tre anni di garanzia.