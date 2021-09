Superbike Jerez: Rea-Toprak, a voi! Gli orari tv e le dirette streaming

Decima tappa Superbike a Jerez, in Andalusa. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea divisi da un solo punto. Restano solo quattro tappe, il cerchio si stringe.

Il trittico iberico della Superbike continua questo week end a Jerez, in Andalusia, ecco gli orari tv e i collegamenti streaming. la lotta mondiale è sempre più accesa: Toprak Razgatlioglu, pupillo Yamaha, comanda la classifica con un solo punto di vantaggio sul campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki). Ciascuno dei quattro round che restano assegna 62 punti, quindi anche il terzo incomodo Scott Redding con la Ducati, è in corsa: il divario dal leader è 60 punti.

Com’è andata nel 2020

A Jerez l’anno scorso si è gareggiato in agosto, quindi probabilmente le temperature stavolta saranno più basse. Redding fece man bassa vincendo le due gare lunghe, nella Superpole Race fece 2° dietro Jonathan Rea, secondo e sesto (problemi di gomma) sulla distanza normale. Andò forte anche Toprak: due volte terzo nelle corse lunghe, ritirato per un problema tecnico nella sprint. Dopo Jerez la Superbike muoverà verso Portimao. Dopo resteranno solo due tappe: la prima è confermata per il 16-17 ottobre a San Juan, in Argentina. Il gran finale previsto il 13-14 novembre a Mandalika, in Indonesia, invece è ancora in forse per la pandemia, e il promoter Dorna non ha dato ancora informazioni riguardo un’eventuale recupero.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Jerez sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 24 settembre 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 25 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 26 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)