Superbike Jerez, Rea rivincita? Gli orari TV e le dirette streaming del 25/09

Jonathan Rea contro Toprak Razgatlioglu: Jerez assegna punti importantissimi per la sfida Superbike. Ecco gli orari TV e i collegamenti streaming di sabato 25 settembre

Ecco gli orari TV e delle dirette streaming per non perdere neanche un istante dello strepitoso show che sta offrendo la Superbike 2021. Nella decima tappa a Jerez (Andalusia) Toprak Razgatlioglu difende un solo punticino nei confronto di Jonathan Rea, che è stato il più veloce nelle sessioni del venerdi e oggi in gara 1 parte favorito. Però, oltre che con il turco, l’iridato in carica dovrà fare i conti con le Ducati: Michael Rinaldi è reduce dal trionfo del Montmelò, domenica scorsa, mentre Scott Redding vuole giocarsi le residue speranze di vittoria finale. Il britannico è terzo nel Mondiale a -60 punti da Toprak.

Meteo stabile

Secondo le previsioni oggi a Jerez i piloti dovrebbero trovare cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura aria sui 25°C all’orario di partenza di gara 1. Sono più o meno le stesse condizioni del venerdi, questo aiuterà nella scelta di assetti e gomme. Pirelli ha portato due nuove soluzioni, un’anteriore e una posteriore. Ricordiamo che l’attività in pista parte alle 09, con la FP3 di trenta minuti che però non viene offerta dalle TV italiane.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Jerez sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Sabato 25 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 26 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)