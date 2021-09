Superbike Jerez, lo show va avanti: Orari TV e dirette streaming del 26/09

A Jerez oggi si torna a correre dopo la tragica morte di Dean Berta Vinales. Ecco gli orari tv e le dirette streaming. Gara 1 alle 11

Jerez è stata colpita dalla notizia della tragica morte del 15enne Dean Berta Vinales durante gara 1 del mondiale WSS300. L’intero programma del sabato è stato cancellato, inclusa gara 1 della Superbike che sarebbe dovuta scattare alle 14. Dopo lunghe ore di attesa, gli organizzatori di comune accordo coi piloti e la famiglia Vinales, hanno deciso si confermare le gare previste per domenica 26 settembre. Ecco quindi gli orari TV e le dirette streaming previste per seguire questa decima tappa iridata.

Gara 1 parte alle 11

L’unico cambiamento rilevante è la cancellazione della Superpole Race, che verrà sostituita da gara 1, sempre allo stesso orario di partenza, le 11. La distanza da percorrere è 20 giri, invece di 10. Gara 2 è confermata alle 14, come previsto. E’ lo stesso accorgimento che venne utilizzato ad Assen (Olanda) nel 2019, quando il sabato non si potè gareggiare causa nevischio. Confermate anche le corse della Supersport e della WSS300.

Le highlights su Corsedimoto

Le dirette da Jerez sono assicurate da SKY MotoGP, per abbonati. Gara 2 Superbike andrà in onda anche su TV8, in chiaro, preceduta dalla differita della prima sfida. Le highlights di giornata saranno disponibili su Corsedimoto, gratis, senza alcuna registrazione. Ricordiamo la situazione di classifica Superbike: Toprak Razgatlioglu (Yamaha) comanda il mondiale con un punto di vantaggio su Jonathan Rea (Kawasaki). Scott Redding (Ducati) insegue a -60 punti. Le due gare di oggi ne assegnano 50. Toprak parte in pole.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Domenica 26 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)