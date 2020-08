Alvaro Bautista incassa dieci secondi con la Honda sullo stesso tracciato dove un anno fa, con la Ducati, aveva fatto la differenza. "Con il caldo non ho aderenza"

Nella Superbike a Jerez, l’anno passato, Alvaro Bautista il sabato aveva scavato il solco con la Ducati Panigale V4 R. Un successo mai in discussione, la superiorità del binomio pilota-moto era stata indiscutibile. Con la Honda invece la stessa corsa non è andata esattamente come lo spagnolo sperava. Soltanto settimo posto, a dieci secondi esatti dalla moto che guidava lui. Che ha vinto anche stavolta, con un altro pilota…

“Il caldo ci ha mandato in crisi”

“L’anteriore scivolava via ad ogni curva, e quando non hai aderenza c’è ben poco da fare” ha commentato Alvaro Bautista. “Alla curva quattro ho salvato la situazione alla Marc Marquez”. Li Alvaro ha capito che stava superando il limite, e tanto valeva evitare un’altra caduta dopo quella accusata nella Superpole Race a Phillip Island. “Nei test di Aragon abbiamo fatto modifiche sull’anteriore, che adesso mi dà molta più fiducia. Il sabato, con 40°C d’asfalto, sembravano funzionare, avevo un buon feeling e potevo spingere. Ma con l’aumento della temperature siamo andati fuori strada, l’aderenza è diminuita di colpo”.

“Dobbiamo risolvere problemi”

Nonostante il lavoro di HRC e i proclami del pilota, qui a Jerez il podio per la Honda sembra più lontano di quanto non fosse nell’apertura in Australia. “Non mi preoccupo, questi sono i tipici problemi che dobbiamo risolvere. Abbiamo idee molto chiare su come portare avanti lo sviluppo della moto, ma ci vorrà tempo. Qui la cosa positiva è che il nostro problema principale è emerso molto vistosamente.”

Foto: Diego De Col