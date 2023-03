Superbike, Petrucci non si accontenta: “Sarò felice quando salirò sul podio”

È iniziato bene il weekend di Danilo Petrucci in Indonesia. In Gara 1 il pilota del Barni Spark Racing Team è arrivato quinto al traguardo. Un ottimo risultato dopo alcune difficoltà avute nelle prove libere e l’ottavo posto conquistato in Superpole.

Il ternano è stato autore di una buona prestazione. È partito abbastanza bene, ha saputo lottare e anche gestire le gomme. Passi avanti significativi rispetto al round a Phillip Island. Per Petrux si tratta della prima top 5 nel Mondiale Superbike. Un piazzamento che sicuramente lo incoraggia per il resto del weekend al Mandalika International Street Circuit e in generale per il futuro.

Superbike Indonesia, la soddisfazione di Petrucci

A fine giornata Petrucci non ha nascosto la sua felicità per come è andata la prima manche in Indonesia: “Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e della mia gara. Saremo contenti quando saliremo sul podio, quello è il nostro obiettivo. La squadra da ieri a oggi ha fatto un grande lavoro per capire cosa mi servisse, oggi ha funzionato tutto“.

Danilo non si accontenta, spera di poter salire al più presto sul podio. Comunque il quinto posto di oggi lo fa essere maggiormente ottimista per le prossime gare: “Sono stato un po’ conservativo all’inizio, ho subito un po’ troppi sorpassi che mi hanno limitato. Ho fatto una bella battaglia con Rea, però mi ha fatto perdere contatto da Bassani. Avevo molta paura del consumo della gomma, siamo stati in difficoltà tutti quanti durante il weekend. Invece, in gara ha tenuto benissimo“.

Petrux ancora in top 5 domani?

Le sensazioni e i dati di Gara 1 possono essere molto importanti in vista di domenica. Il pilota del team Barni Spark si aspetta di fare altri buoni risultati. “Per domani posso essere più incisivo all’inizio e prendere più di fiducia. Sono soddisfatto del risultato di oggi. Finalmente siamo dove dobbiamo essere“.

Conquistare il podio non sarà semplice, però confermarsi nelle prime cinque-sei posizioni sarebbe importante per Petrux. È ancora agli inizi nel Mondiale SBK e questo è anche il primo weekend nel quale corre a Mandalika, quindi ha uno svantaggio rispetto a tanti colleghi. Oggi se l’è cavata egregiamente e vedremo se domani sarà in grado di ripetersi in Superpole Race e Gara 2.

Foto: Barni Spark Racing Team