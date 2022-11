Superbike Indonesia, Bautista: “Dall’Igna e Ciabatti? Non sento pressioni”

Alvaro Bautista vola nel venerdì di prove libere Superbike in Indonesia. Suo il miglior tempo assoluto, siglato nella FP2 in 1’33″626. Ha staccato di ben 462 millesimi Toprak Razgatlioglu, che si era stato il leader della prima sessione con un crono finale di 1’36″938.

Al Mandalika International Street Circuit c’è un asfalto nuovo e le condizioni della pista sono migliorate con il passare dei giri, consentendo nel pomeriggio di abbassare notevolmente i tempi. Probabilmente nella FP3 ne vedremo di migliori ancora. La costante è che il leader della classifica mondiale SBK va forte. Non aveva mai corso con la Ducati Panigale V4 R sul tracciato indonesiano e le cose oggi sono andate bene.

SBK Indonesia, Bautista contento del lavoro fatto a Mandalika

Bautista si è detto abbastanza soddisfatto al termine della giornata di prove libere odierna, ma ha anche evidenziato che girare sul circuito di Mandalika non è affatto semplice: “È stato un giorno un po’ strano, era la prima volta qui con Ducati. Ma sono contento perché abbiamo lavorato bene e abbiamo dei riferimenti. In FP1 più che fare un lavoro da pilota c’è stato un lavoro per gommare la pista, visto che è stata riasfaltata. Il grip era zero inizialmente e di conseguenza era difficile gestire la situazione. Nel pomeriggio è andata meglio, ma ora il problema è che ci sono 60 centimetri di pista buoni e il resto zero. Bisogna stare attenti, perché se vai fuori dalla traiettoria puoi cadere. Importante non commettere errori, il margine è ridotto. Comunque sono contento, abbiamo provato diverse soluzioni“.

Al netto delle difficoltà generate dalla presenza di un nuovo asfalto, le sensazioni del pilota spagnolo sono state abbastanza positive ed è ottimista per il resto del fine settimana: “Con i dati di oggi possiamo migliorare ulteriormente sia il mio feeling che le performance della moto“.

Paolo Ciabatti e Gigi Dall’Igna nello scorso weekend a Valencia hanno festeggiato la vittoria del titolo piloti MotoGP da parte di Ducati e oggi sono arrivati in Indonesia per essere presenti nel caso in cui Alvaro riuscisse a portarsi a casa il mondiale Superbike. Non gli mette pressione avere anche loro nel box: “Sono contento che siano venuti qui – afferma – perché significa che sono molto coinvolti nel progetto Superbike e che gli importa molto di questo campionato. Mi danno il loro sostegno e non sento pressione. Non sono venuti prima, tolto Misano, a causa del calendario della MotoGP“.

Foto: WorldSBK.com