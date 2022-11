Superbike Indonesia, Razgatlioglu non teme Bautista: “Obiettivo tripletta”

Dopo il miglior tempo siglato nella FP1, Toprak Razgatlioglu ha incassato oltre 4 decimi di distacco da Alvaro Bautista nella seconda sessione di prove libere Superbike in Indonesia. Il campione in carica ha comunque mostrato un buon passo e non si è troppo concentrato sul giro secco.

Tutti i piloti oggi hanno dovuto fare i conti con un asfalto nuovo che all’inizio non aveva aderenza. Non è stato semplice, però via via si è gommato sempre di più consentendo di avere maggiore grip e feeling. Il turco ha fatto un long run molto interessante nel secondo turno e si candida per essere un grande protagonista del weekend SBK al Mandalika International Street Circuit.

SBK Indonesia, Razgatlioglu contento dopo le prove libere

Razgatlioglu ha fatto il suo bilancio al termine della giornata e appare abbastanza sereno, la simulazione di gara che ha fatto lo rende fiducioso: “Al mattino siamo partiti con pista sporca e nel pomeriggio ci siamo sentiti molto meglio. Il mio feeling è molto buono e pronto per gareggiare. Abbiamo provato diversi setup per la gara e sono contento del long run fatto. Domani sarà un giorno importante per me. Ora c’è solo una linea pulita e non lo è neppure completamente. In gara non sarà semplice sorpassare, perché fuori dalla traiettoria la pista è molto sporca. Spero non piova, altrimenti si ripartirà come oggi“.

Il pilota Yamaha espone chiaramente quelli che sono i suoi obiettivi per il resto del fine settimana in Indonesia: “Il mio piano è fare delle buone qualifiche e poi delle buone gare, lottando per vincere. Il mio obiettivo è fare tre vittorie. Vedremo, il clima può cambiare e farò del mio meglio. Oggi non ho utilizzato gli ultimi 5 minuti, altrimenti avrei potuto fare un tempo simile a quello di Alvaro. Ho lavorato per la gara, è quella la cosa importante e non il giro singolo“. Bautista è avvisato.

Foto: WorldSBK.com