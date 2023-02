Superbike: Le immagini dei test a Phillip Island, tutti contro Bautista

La Superbike ’23 è pronta a scatenare lo show: questo week end a Phillip Island si apre la nuova edizione dell’adrenalinico mondiale delle moto derivate dalla serie. Nella due giorni di test appena conclusi (qui i tempi finali) il campione in carica Alvaro Bautista e la Ducati hanno fatto segnare una netta superiorità. Lo spagnolo è stato velocissimo sia sul giro secco (primato della pista sfiorato) e soprattutto nelle simulazioni di gara. Il campionato si apre all’insegna di una domanda che sembra quasi banale: Bautista e la Ducati si possono battere?

Ducati potenziale enorme

La Panigale V4 R era già ultracompetitiva lo scorso anno ma la nuova versione sembra aver alzato ulteriormente l’asticella. Grazie ad una nuova omologazione, la Ducati ha introdotto parecchie novità a livello motore, la più visibile un nuovo sistema di scarico coi terminali adesso spostati sotto la sella. Il propulsore italiano ha conservato le identiche doti velocistiche e di potenza, ma adesso l’erogazione è più dolce e lineare, aspetti decisivi in ottica gara, quando la gestione degli pneumatici diventa decisiva. Yamaha e Kawasaki, le antagoniste dell’anno scorso, a loro volta hanno lavorato a fondo, in particolar modo quest’ultima che ha radicalmente cambiato le caratteristiche del proprio motore 4L. Ma la sensazione è che il divario dalla Ducati non sia stato colmato: anche Michael Rinaldi, con la seconda V4 R ufficiale, è stato particolarmente efficace.

Tempo stabile, albe di fuoco

In Australia è fine estate, Phillip Island è baciata dal sole ma le temperature sono abbastanza basse, intorno ai 20-22° C. Per il week end è previsto tempo stabile, garanzia di spettacolo. Ricordiamo che per effetto delle dieci ore di fuso orario, le tre gare in programma partiranno ad orari insoliti in Italia. Le due gare lunghe, sabato e domenica, sono previste alle 06 del mattino, mentre la Superpopole Race di domenica scatterà alle 03 di notte. Bisognerà alzarsi presto (o andare a letto tardi…) per seguire lo spettacolo dal vivo. Ma ne varrà la pena!

