Superbike, Iker Lecuona esulta: forse Honda ha risolto un problema

Honda non è ancora al livello della Ducati, ma Phillip Island non è il posto ideale per emettere sentenze sul Mondiale Superbike 2023. Lì Alvaro Bautista lì è quasi imbattibile. E la forza della Panigale V4 R in Australia è stata confermata anche dai risultati di Michael Rinaldi, Axel Bassani e Philipp Oettl.

Se Phillip Island era terra di conquista ducatista, adesso vedremo in Indonesia e nei round successivi quali saranno i valori in pista. Il team HRC ha lavorato tantissimo per dare a Iker Lecuona e a Xavi Vierge una CBR1000RR-R molto più competitiva rispetto al 2022. Entrambi i piloti si sono detti fiduciosi per la nuova stagione, però solo col passare delle gare capiremo la bontà del lavoro svolto.

Superbike, la soddisfazione di Lecuona dopo Phillip Island

Lecuona ha conquistato due sesti posti nelle gare principali e un ottavo in Superpole Race. Ha espresso soddisfazione per come è andata Gara 2: “Sono molto felice. Ringrazio il team, che ha fatto un buon lavoro durante i test e il weekend per preparare la moto. In questi giorni abbiamo controllato i dati e abbiamo migliorato tanto la moto per poter lottare per la quarta posizione. Sono davvero soddisfatto di aver battagliato fino alla fine, visto che l’anno scorso faticavamo con la gomma posteriore“.

Iker è arrivato vicino al quarto posto e ha avuto modo di constatare che la CBR1000RR-R è migliorata per quanto concerne il consumo della gomma posteriore. A Phillip Island è riuscito ad avere buon ritmo anche nei giri finali, togliendosi pure la soddisfazione di sorpassare un campione come Jonathan Rea: “Siamo davvero felici – spiega – perché siamo migliorati tanto. Siamo riusciti a mantenere un buon passo anche nel finale. Siamo contenti non tanto per il sesto posto in sé, quanto per il lavoro fatto in inverno. Sono sicuro che arriveranno risultati ancora migliori. Questo è stato un buon weekend“.

SBK 2023, Honda può avvicinarsi ai marchi top?

L’ex pilota MotoGP ha avuto modo di spiegare come il team HRC sia intervenuto per migliorare la tenuta del pneumatico posteriore: “Abbiamo limitato un po’ la potenza con l’elettronica. Dall’altro lato però – riporta Speedweek – ho perso qualche decimo in accelerazione in uscita dalla curva finale. La velocità massima era buona anche perché avevo sempre abbastanza scia davanti“.

La pista di Phillip Island mette a dura prova le gomme, quindi si può dire che Honda abbia superato un test importante per il futuro. Ovviamente, è presto per lasciarsi andare ai facili entusiasmi, però Lecuona è apparso davvero davvero entusiasta per come sono andate le cose in Australia. Vedremo come andranno i prossimi round del calendario Superbike 2023.

