F1, guida al Mondiale 2023: calendario, team, piloti, diretta TV e streaming

Archiviati i test, il campionato di F1 2023 è pronto a partire nel prossimo weekend. Il primo appuntamento del calendario è il Gran Premio del Bahrain. La pista di Sakhir ha già ospitato l’unico test invernale e quindi ogni squadra avrà dei dati importanti dai quali ripartire.

I tifosi non vedono l’ora di godersi i ventitré gran premi previsti per questa stagione. La novità è la presenza di Las Vegas, che entra nel programma un anno dopo Miami e porta a quattro gli eventi che si disputano negli Stati Uniti. Altra novità è il raddoppio delle gare sprint, che si disputeranno nei seguenti luoghi: Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Austin e Brasile.

F1 2023: il calendario completo delle gare

3-5 marzo: GP Bahrain – Sakhir

17-19 marzo: GP Arabia Saudita – Jeddah

31 marzo-2 aprile: GP Australia – Melbourne

28 aprile-30 aprile: GP Azerbaigian – Baku

5-7 maggio: GP Miami – Miami

19-21 maggio: GP Made in Italy e Emilia Romagna: Imola

26-28 maggio: GP Monaco – Monaco

2-4 giugno: GP Spagna – Montmelò

16-18 giugno: GP Canada – Montreal

30 giugno-2 luglio: GP Austria – Spielberg

7-9 luglio: GP Gran Bretagna – Silverstone

21-23 luglio: GP Ungheria – Mogyorod

28-30 luglio: GP Belgio – Spa-Francorchamps

25-27 agosto: GP Olanda – Zandvoort

1-3 settembre: GP Italia – Monza

15-17 settembre: GP Singapore – Singapore

22-24 settembre: GP Giappone – Suzuka

6-8 ottobre: GP Qatar – Lusail

20-22 ottobre: GP Stati Uniti – Austin

27-29 ottobre: GP Messico – Città del Messico

3-5 novembre: GP Brasile – San Paolo

16-18 novembre: GP Las Vegas – Las Vegas

24-26 novembre: GP Abu Dhabi – Abu Dhabi

Formula 1, Red Bull ancora davanti a Ferrari e Mercedes?

I tre giorni di test in Bahrain non hanno chiarito quali sono i rapporti di forza della griglia di F1 2023. Ogni scuderia ha svolto un determinato lavoro per lo sviluppo della propria monoposto e non si conoscono i carichi di benzina utilizzati, quindi fare confronti e sbilanciarsi non è semplice. La sensazione è che la Red Bull sia ancora la prima della classe. Come passo, costanza e consumo delle gomme è apparsa quella più in forma di tutte.

Ferrari difficile da decifrare, anche se la SF-23 è sembrata veloce in rettilineo e anche affidabile. Forse sull’usura degli pneumatici serve del lavoro per migliorare. Peggio la Mercedes, che per stessa ammissione di Toto Wolff sarebbe dietro alle due concorrenti. C’è chi si è sbilanciato a dire che anche l’Aston Martin sarebbe davanti alla scuderia di Brackley, visto che la AMR23 ha impressionato nel test a Sakhir e potrebbe essere la sorpresa. Poi c’è il resto del gruppo, con valori non chiari. Bisogna aspettare le gare, difficile fare previsioni su questo Mondiale al momento.

F1 2023: team e piloti del campionato

Red Bull: Max Verstappen – Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc – Carlo Sainz

Mercedes: George Russell – Lewis Hamilton

Alpine: Esteban Ocon – Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda – Nyck De Vries

Williams: Alexander Albon – Logan Sargeant

Formula 1: dove seguire le gare in diretta tv e streaming

In Italia il campionato di Formula 1 2023 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1 (canale 207), mentre per la diretta streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Cinque gran premi verranno trasmessi live sul canale in chiaro TV8: Imola, Montmelò, Ungheria, Monza, Messico. Per gli altri appuntamenti solo le differite saranno gratis.

Sky Sport ha i diritti del campionato fino al 2027. Della squadra F1 fanno parte Carlo Vanzini, Marc Genè, Matteo Bobbi, Roberto Chinchero, Federica Masolin, Davide Valsecchi e Mara Sangiorgio. Nelle scorse ore è stato annunciato che in occasione di alcune gare ci sarà anche l’ex pilota Ivan Capelli presente nello studio di Milano per commentare quanto accaduto in pista.

