Superbike, Alvaro Bautista re di Phillip Island: “Chiamatela Baustralia”

Un weekend praticamente perfetto quello di Alvaro Bautista a Phillip Island. Dopo il secondo posto in qualifica, il campione del mondo in carica della Superbike ha conquistato le vittorie in tutte le gare disputate.

L’Australia gli è sempre piaciuta e in questo fine settimana c’è stata un’altra conferma della sua velocità e di quella di Ducati, che in Superpole Race e Gara 2 ha messo anche Michael Ruben Rinaldi sul secondo gradino del podio. Un ottimo modo per iniziare il nuovo campionato SBK 2023, anche se di tempo per rilassarsi ora ce n’è poco dato che nel prossimo fine settimana si corre in Indonesia.

Superbike Phillip Island: la gioia di Bautista

Bautista non può che essere al settimo cielo per come è andato questo round a Phillip Island, dove si è dimostrato vincente sia sul bagnato sia sull’asciutto: “Il miglior modo per iniziare la stagione. Sono felice, siamo stati competitivi in tutte le gare e con differenti condizioni. Sono riuscito ad adattarmi e a gestire ogni situazione. Sono stato costante con i tempi, il feeling con la moto è stato fantastico nel weekend e ne sono felice. Dobbiamo goderci il momento e mantenere queste sensazioni per il prossimo round“.

Alvaro è il primo pilota Superbike ad aver conquistato 8 vittorie in Australia, inoltre ha superato Tom Sykes e Troy Corser come numero di successi totali nel campionato: “Non sapevo questo. Normalmente non guardo le statistiche. È bello, mi piace questa pista e possiamo cambiare il nome in Baustralia o qualcosa del genere. Sto scherzando… Non guardo i numeri, cerco solo di concentrarmi per fare del mio meglio. Quando mi sarò ritirato e me ne starò a casa guarderò le statistiche, ora non ci penso“.

SBK, Alvaro pronostica un round diverso in Indonesia

Ducati fortissima oggi, invece rivali come Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu hanno perso punti: “È solo il primo weekend – spiega – e non possiamo guardare al campionato. Ci godiamo il momento e pensiamo alle prossime gare. In Indonesia sarà più difficile. La pista di Phillip Island è buona per me e Ducati, le condizioni erano favorevoli. Lo scorso anno a Mandalika non ero competitivo come in Australia. Vedremo, la cosa importante è essere veloce in ogni condizione e cercare di ottenere il massimo possibile. Ora non guardo la classifica”.

Troppo presto per pensare al titolo. Bautista non vuole sottovalutare i suoi avversari e pensa che non ci saranno solo i soliti noti a creargli dei grattacapi: “Non saremo solo io, Razgatlioglu e Rea a lottare per il podio. Anche Rinaldi e Locatelli sono veloci. Toprak e Jonathan oggi sono stati un po’ sfortunati, ma ci saranno, così come altri piloti“.

Foto: Ducati