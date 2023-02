MotoGP, Sky Sport restyling: diretta TV e Fabio Quartararo inviato speciale

Gli ultimi test della MotoGP in Malesia hanno dimostrato che il livello della competizione è salito ancora. Team e piloti si ritrovano a distanza molto ravvicinata alla vigilia del campionato 2023, dove assisteremo ad un format rivoluzione con l’ingresso delle gare sprint. Il pubblico da casa potrà seguire le gesta dei nostri campioni su Sky Sport MotoGP, con Pecco Bagnaia campione del mondo che proverà a difendere il trono iridato.

La stagione MotoGP 2023

Dopo l’ultimo test preseason dell’11-12 marzo a Portimao si comincia a fare sul serio. Dal 24 al 26 marzo si comincia con prove libere al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, breve warm-up e gara di domenica, con un paio di occasioni di incontro tra i piloti MotoGP e i fan giunti in autodromo. La speranza di tanti tifosi italiani è che si possa aprire un ciclo vincente con Ducati, che schiera una coppia made in Italy formata da Bagnaia e Bastianini. La concorrenza si preannuncia agguerrita: Yamaha ha risolto buona parte dei problemi, Marc Marquez è ritornato in buona forma fisica, Joan Mir e Alex Rins corrono la prima stagione con la Honda. Aprilia raddoppia da due a quattro moto e cerca il riscatto dopo l’amaro finale 2022. Senza contare il lungo elenco di piloti Ducati-satellite formata da Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio.

La nuova programmazione Sky Sport MotoGP

Il Motomondiale 2023 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NowTV. In pole troveremo ancora Guido Meda e Mauro Sanchini, con Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso inviati ai box. Arriva la nuova sigla di Jovanotti “Si fa bello per te” e una nuova rubrica con Fabio Quartararo chiamata “Parto in Quarta” nei pregara. Il francese della Yamaha oltre a raccontare cosa succede in pista, rivelerà alcuni aneddoti della sua vita e carriera. Per far venire l’acquolina in bocca agli appassionati della MotoGP le prime sei gare verranno trasmesse in chiaro e in diretta su TV8, ovvero fino al GP d’Italia al Mugello dell’11 giugno.

Le telecronache di Moto3 e Moto3 saranno affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini, che si alternerà con Federico Aliverti in caso di impegni sportivi. A condurre gli approfondimenti pre e post gara ci penserà Vera Spadini. Restyling anche per il consueto appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano subito dopo il post gara. L’evento televisivo si sposta dallo studio alla pista per rendere maggiormente partecipi gli spettatori a casa.

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com