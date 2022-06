Superbike: Test OK a Misano per Lecuona e Nagashima (e Vierge)

In archivio due giorni di test sul tracciato di Misano per la truppa HRC in Superbike. Anche se con una formazione rivista, visto che Xavi Vierge ha preferito non correre rischi dopo la recente operazione alla mano destra seguita all’infortunio proprio sul tracciato italiano. Era comunque al box come osservatore, ma in ogni caso sono scesi in pista due piloti. Iker Lecuona è stato affiancato da Tetsuta Nagashima, collaudatore HRC nonché suo compagno di squadra nella prossima 8 ore di Suzuka di inizio agosto. I due piloti hanno lavorato su elettronica, geometrie, bilanciamento e differenti set up delle CBR, in vista del prossimo round a Donington Park di metà luglio.

Continui progressi

“Abbiamo completato il nostro programma senza problemi” ha dichiarato Lecuona, sottolineando anche il lavoro di Nagashima. “Averlo con noi è stato importante.” Certo col caldo di questi giorni non è stato semplice, anzi. “È stata una sfida, ma possiamo considerarci soddisfatti: ci sono continui progressi.” Soddisfazione anche da parte del tester HRC in Giappone. “Ho capito di più la moto e le gomme” ha rimarcato Nagashima. “Abbiamo completato un run con Iker, l’ho seguito e sono riuscito a capire meglio dove dobbiamo lavorare. Dopo aver provato la CBR in Giappone, era importante raccogliere altre informazioni, oltre a scambiare qualche parere con Iker e Xavi.”

Foto: WorldSBK

Osservatore speciale

Come detto, Xavi Vierge era presente, ma solo nel box HRC. L’incidente capitato nel round Superbike a Misano, uno sfortunato contatto con Bassani, ha lasciato conseguenze alla mano destra, per le quali si è reso necessario un intervento. Lo spagnolo è rimasto così fermo per evitare qualsiasi possibile conseguenza. “Certamente avrei voluto correre” ha ammesso Vierge. “Ma è stato meglio così. Essendo però il mio primo anno Superbike sono venuto lo stesso, non avevo mai avuto l’occasione di osservare dall’esterno. Un ruolo insolito per me! È stato anche interessante sentire i commenti di Iker e Tetsu.” Riguardo la sua condizione fisica, “Mi sono anche allenato un po’ in bici. Sto migliorando giorno dopo giorno.”

Foto: Honda Racing Corporation