Superbike Estoril: Il ritorno di Jonathan Rea, Superpole numero 36

Strepitoso Jonathan Rea: all’Estoril distrugge il primato assoluto e torna in Superpole dopo otto mesi. L’ultima era stata a Magny Cours, l’autunno scorso: un digiuno sofferto per uno specialista del giro tutto-o-niente come lui. Il sei volte iridato ha siglato 1’35″346, prendendo in contropiede Toprak Razgatlioglu. L’asso Yamaha ha spinto al limite, con la R1 che scappava da tutte le parti. Ma per 91 millesimi ha mancato il bersaglio. Ci rivediamo alle 15, per 21 giri di gara 1 che si annunciano bollenti. Prima fila completata da Alvaro Bautista, leader del Mondiale con la Ducati. Rea insegue a -18 punti, Toprak ancora non ha mai vinto e ne ha 45 da recuperare.

Scott Redding, finalmente!

Sulla pista dove l’anno scorso con la Ducati aveva vinto, Scott Redding è riuscito a portare la BMW in quarta posizione. Però attenzione ai giudizi affrettati: il divario da Rea è comunque di sei decimi, inoltre la M1000RR sul giro secco andava forte (talvolta fortissimo) anche con Tom Sykes. Quindi aspettiamo la gara prima di affermare che i tedeschi stiano uscendo dal guado. La seconda fila ospiterà anche Andrea Locatelli e Michael Rinaldi, scudieri di Yamaha e Ducati ufficiali. Scatterà dalla 17° casella Xavi Fores, che avrebbe dovuto commentare la corsa in TV e invece è subentrato a Phillip Ottl sulla Ducati Go Eleven.

Anche Garrett Gerloff fuori causa

Non correrà Garrett Gerloff. Il pilota texano di Yamaha GRT è scivolato durante la FP3 procurandosi una profonda lesione al ginocchio sinistro. E’ il terzo pilota a dare forfait in questo week end portoghese: prima era toccato a Michael van der Mark, che si è fratturato il collo del femore della gamba destra, successivamente a Phillip Ottl (spalla sinistra). Il tedesco è sostuito da Xavi Fores.

Le soluzioni di gomma per Gara 1

Per effetto del fuso orario (-1 ora rispetto all’Italia) gara 1 scatterà alle 15, qui tutti gli orari del week end e la programmazione tv. La distanza da percorrere: 21 giri, pari a km 87,822. Ricordiamo che per le gare lunghe ci sono solo due soluzioni di gomma disponibili: posteriore scelta A tipo SCX (super morbida) o tipo B SC0 (morbida). Anteriore: tipo A SC1 sviluppo A0674, tipo B SC1 standard. La SCQ (extra morbida), la stessa utilizzata in Superpole, è disponibile solo per la sprint rac (10 giri) in programma domenica ore 12.

