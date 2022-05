Superbike Estoril, Jonathan Rea che magia! Alvaro Bautista si inchina

Al traguardo della 350 presenza in Superbike Jonathan Rea ha azzannato Alvaro Bautista strappando coi denti un successo che sembrava già in mano allo spagnolo della Ducati. Il trionfo numero 117 è stata un’autentica magia dell’asso della Kawasaki che raddrizza anche la classifica del Mondiale che rischiava di inclinarsi pericolosamente in direzione Borgo Panigale: ora è a -17 punti. Resta ancora a bocca asciutta invece Toprak Razgtalioglu che deve accontentarsi anche stavolta del terzo posto. Lui ci dà dentro, ma Ducati e Kawasaki in questo momento ne hanno di più. Il ritardo del turco è -52 punti, comincia a essere preoccupante.

Block pass

Jonathan Rea è stato magistrale. Prima del via ha azzardato la scelta di gomma più morbida, la SCX, che sta facendo volare le concorrenti ma la Kawasaki spesso non digerisce ancora. Evidentemente nel box hanno trovato l’alchimia ciclistica ed elettronica per farla rendere al meglio fino alla fine, dopo aver constatato il giorno prima che la media non bastava per tenere testa agli altri due. In gara JR65 non ha sbagliato una mossa. Prima ha tenuto a bada Toprak Razgtalioglu, poi non ha fatto scappare Alvaro Bautista quando la Ducati è piombata come un fulmine sulla coppia di testa. Il madrileno era molto forte nel misto e la Panigale imprendibile sul dritto. Non sembrava ci fossero spiragli per il Cannibale. Che invece si è inventato un giro finale perfetto. Prima un colpo d’assaggio, al quale Bautista ha risposto per le rime. Poi un “block pass” alla chicane più lenta: attacco duro ma corretto: Jonathan Rea, a a 14 anni, è stato campione irlandese di Motocross.

La battaglia infuria

Restava la mossa più difficile: non farsi sfilare dal missile Rosso in rettilineo. Uscendo come un pazzo dall’ultima curva, Rea ha scongiurato il pericolo.

Ormai è evidente, questi tre se le suoneranno di santa ragione fino alla fine. Con il ritorno in Ducati di Alvarito e i progressi di Kawasaki il livello si è alzato parecchio: la Yamaha che hanno scorso primeggiava, adesso è all’angolo. Nove gare senza vittoria sono un fardello molto pesante per un cavallo di razza come Toprak, che aveva gettato alle ortiche il successo nella Superpole Race per una sbavatura all’ultimo giro.

Prossima fermata: Misano!

Questa fantastica Superbike tornerà in pista il 10-12 giugno sul tracciato di Misano: sarà l’occasione per vedere dal vivo le sfide in pista e magari incontrare i campioni nelle varie iniziative previste nel Paddock Show. Fra questi i nostri Andrea Locatelli, di nuovo ottimo quinto, oltre ad Axel Bassani e Michael Rinaldi, settimo e ottavo in questa occasione.

