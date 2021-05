Superbike, Redding e Rinaldi lanciano la sfida a Jonathan Rea da Navarra

Redding, Rinaldi, Davies e Rabat hanno conosciuto la nuova pista prima dell'inizio mondiale. Honda, invece, fa le ultime prove al Motorland Aragon.

Ducati svela Navarra, una delle novità Superbike di quest’anno. Grazie a Redding e Rinaldi abbiamo potuto avere un primo assaggio della pista spagnola da quest’anno nel calendario delle derivate di serie. Entrambi insieme a Chaz Davies e Tito Rabat hanno così conosciuto e familiarizzato con il nuovo tracciato in attesa dell’inizio mondiale ad Aragon, dove invece oggi era presente Honda con Alvaro Bautista e Leon Haslam.

Ultimi ritocchi per Honda ad Aragon

Dopo avere visto in azione Kawasaki, BMW e Yamaha (oltre alla Ducati di Davies) negli scorsi giorni è arrivato il turno della casa alata di fare gli ultimi ritocchi prima dell’inizio mondiale. Imperativo arrivare pronti per Bautista e Haslam, chiamati ad un anno dove servirà quantomeno ridurre il distacco dai migliori e a dimostrare che la nuova CBR 1000 RR-R è pronta per calcare palcoscenici importanti.

Redding e Rinaldi, da Navarra per colpire il cannibale

Tornando invece a Navarra, trapela soddisfazione da parte di Redding e Rinaldi. Entrambi hanno avuto l’opportunità di battezzare il nuovo circuito traendo informazioni utili e importanti. Sia Scott che Michael guardano con fiducia all’inizio della stagione, dopo avere compiuto rispettivamente 170 e 165 giri con buone sensazioni. Adesso una piccola pausa prima dell’inizio mondiale ad Aragon: questo Jonathan Rea si può battere?