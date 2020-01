Il due volte iridato potrebbe salire sulla V4 R in sostituzione dell'infortunato Leon Camier. L'accordo, ancora da formalizzare, sarebbe per due sole giornate. Per adesso...

Sandro Cortese sulla Ducati Barni nel test Superbike in programma a Jerez il 22-23 gennaio? Il pilota tedesco prenderebbe il posto di Leon Camier, indisponibile per il nuovo intervento ai tendini della spalla sinistra necessario dopo l’incidente nei collaudi di Aragon, a metà novembre. Il condizionale è d’obbligo, visto che l’accordo non è ancora siglato: il titolare Marco Bernabò incontrerà Sandro Cortese nella giornata di giovedi 16 gennaio. Ma tutto lascia credere che si possa fare: Ducati Corse ha già dato luce verde, passaggio necessario, visto che la formazione bergamasca usa materiale identico alla struttura ufficiale ed ha un rapporto molto stretto con l’azienda.

IN CERCA DI SISTEMAZIONE

Marco Barnabò ha cercato a lungo un pilota che fosse libero, e senza trattative avanzate con altri Costruttori com’è nel caso di Lorenzo Savadori, in procinto di rientrare in Aprilia. C’è poi da considerare che Leon Camier scalpita per rientrare, addirittura già nella successiva tappa dei test invernali, il 26-27 gennaio a Portimao. Se succedesse, il sostituto avrebbe appena due giorni di impegno, quelli di Jerez. Ma per Sandro Cortese, in questo momento, molto poco è meglio di niente. Il due volte campione del Mondo (Moto3 e Supersport) infatti non è riuscito a concludere con Ten Kate, che schiererà una sola Yamaha, e non ha trovato sbocchi alternativi.

SE CAMIER NON CE LA FACESSE….

La convalescenza di Leon Camier sembra in via di risoluzione, ma con Sandro Cortese il team Barni ha la sicurezza di avere un sostituto di peso. Il tedesco è reduce da una stagione di luci e ombre con GRT Yamaha, ma in alcune circostanze ha fatto vedere ottimi lampi. Se Camier, per qualche ragione, non dovesse farcela, a Portimao toccherebbe di nuovo a Sandro. Poi si vedrà…