Valentino Rossi, non c’è tempo per il Festival di Sanremo!

Valentino Rossi non sarà al fianco della sua Francesca Sofia Novello in occasione del Festival di Sanremo. Destini divisi in un momento clou.

Ci sarà un pizzico di Valentino Rossi anche al Festival di Sanremo 2020. La fidanzata Francesca Sofia Novello sarà ospite e presentatrice nella quarta serata al fianco del conduttore Amadeus. “Mi è difficile trovare le giuste parole per esprimente la mia emozione e la mia felicità. Darò tutta me stessa per ripagare la fiducia che mi è stata riposta! Non smettete mai di sognare. Grazie di cuore ad Amadeus e alla Rai per questa meravigliosa avventura che sta per iniziare“. Un sogno inseguito da tempo, da umbrella girl a modella di intimo, fino al grande salto in TV. E non in uno show qualunque, ma nello spettacolo più atteso e mormorato dagli italiani.

Il palco dell’Ariston è il punto di arrivo di una carriera ancora alle prime armi, trampolino di lancio in un nuovo mondo professionale. Il destino ha voluto che la data del 7 febbraio, quando vedremo Francesca Novello, sul grande schermo, Valentino Rossi sarà all’altro capo del mondo. Iniziano i primi test ufficiali MotoGP in Malesia, un appuntamento cruciale anche per il futuro del Dottore. Da qui inizia il conto alla rovescia per il suo futuro, per il rinnovo o per l’addio. Molto dipenderà dal feeling con il nuovo prototipo M1, con la nuova gomma Michelin, con i passi avanti compiuti sull’elettronica e la specifica di motore. Al termine della tre giorni le idee inizieranno ad essere più chiare.

Due momenti chiave nella vita di Valentino Rossi e della sua anima gemella, che dovranno però vivere separatamente. Quando in Italia saranno le 21 e la modella milanese sfilerà al Festival di Sanremo, in Malesia saranno le 4 del mattino. Il pilota Yamaha dovrà accontentarsi di vedere una replica e dei racconti degli amici. Non ci sarà molto tempo per dirottare l’attenzione. Per la prima volta, a distanza di due anni, quando il fidanzamento è stato ufficializzato in pubblico, Vale e Francesca saranno divisi in un momento clou esistenziale e professionale. Lin Jarvis vuole arrivare alla prima gara in Qatar con le idee abbastanza chiare. Il tour de force è appena iniziato per entrambi.