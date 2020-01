Motor Bike Expo 2020: Date, prezzi, presentazioni di team mondiali

Dal 16 al 19 gennaio di scena il Motor Bike Expo. Tra i tanti eventi, le presentazioni dei piloti Yamaha e Puccetti in SBK, oltre a Snipers in Moto3.

Di scena a Veronafiere dal 16 al 19 gennaio l’evento dedicato ai motociclisti. Il Motor Bike Expo si conferma anche quest’anno un evento da non perdere. Sette padiglioni in 100.000 metri quadrati, oltre a cinque aree esterne. Ci saranno 700 espositori provenienti da 35 paesi, con migliaia di moto esposte. Non mancheranno anteprime, show, premiazioni, programmi per il 2020, ma ci saranno anche presentazioni di team chiamati a competere a livello internazionale. Ecco a seguire gli orari di apertura ed i prezzi dei biglietti.

IL CALENDARIO 2020 DEL MISANO WORLD CIRCUIT

Una volta di più il Misano World Circuit sceglie MBE per presentare la nuova stagione. Il 17 gennaio alle 11:30 verrà presentato un calendario ricco di grandissimi eventi, a cominciare dagli appuntamenti MotoGP e WorldSBK. Il Motomondiale in particolare ospiterà l’unica tappa del CEV fuori dalla penisola iberica, oltre ad avere anche la MotoE. Non mancheranno anche le gare del CIV, l’Europeo endurance e tanti altri eventi.

PILOTI YAMAHA IN WSBK E WSSP

Grazie a Pata Snack, main sponsor dei team Yamaha in Superbike, ci saranno tanti protagonisti della nuova stagione: si comincia alle 14:00 di sabato 18 gennaio al padiglione 7. Uno di questi è Michael van der Mark, confermato in Pata Yamaha Official WorldSBK Team, ma non mancheranno anche gli alfieri della squadra satellite GRT Yamaha, ovvero Federico Caricasulo e Garrett Gerloff. Per Bardahl Evan Bros. SSP Yamaha ci sarà il neo acquisto Andrea Locatelli, ma segnaliamo anche Maximilian Sontacchi, pilota Yamaha Pata Supersport, dal 2005 su una sedia a rotelle dopo un incidente in moto. Sontacchi è però ripartito, diventando campione italiano disabili, su YZF-R6, oltre ad essere istruttore di guida, testimonial e animatore di campagne per l’avvicinamento allo sport dei disabili.

IL 2020 DI SNIPERS TEAM

Sabato 18 gennaio alle 16:00 un team della categoria minore del Motomondiale presenterà i suoi programmi per la nuova stagione. Parliamo dello Snipers Team, che si presenta ai nastri di partenza con una coppia di piloti rinnovata a metà. Confermata la fiducia in Tony Arbolino, nel quale vengono riposte grandi speranze, visto che per lui sarà la terza stagione con la stessa squadra. In arrivo dall’altra parte del box il giovane pilota ceco Filip Salač, reduce dalla prima stagione mondiale completa con PrüstelGP. I due ragazzi mostreranno a tutti anche le nuove livree delle moto con cui disputeranno il 2020. Ma non è tutto: sarà presentato anche il nuovissimo Snipers Junior Team, progetto di crescita per i giovani talenti internazionali. In questa occasione verranno svelati i nomi delle 8 giovani promesse schierate in CIV, CEV e ETC. La locandina dell’evento

KAWASAKI PUCCETTI RACING SI PRESENTA

Domenica 19 gennaio alle 17:30 al padiglione 7 è la volta di Kawasaki Puccetti Racing, al via una volta di più nelle derivate di serie. In Superbike ci si affida ad un nuovo pilota, l’esperto Xavi Forés, mentre in Supersport ci sarà qualche novità. Confermatissimo Lucas Mahias, iridato 2017 e due volte vincitore in gara nel 2019, affiancato quest’anno da un esordiente, il tedesco Philipp Öttl, in arrivo dalla Moto2. Continua la collaborazione tra il team di Manuel Puccetti e Kenan Sofuoglu, che porterà al debutto quest’anno anche una giovane promessa turca, Can Öncü, ex Moto3.

ORARI DI APERTURA E PREZZI

L’evento inizierà giovedì 16 gennaio per finire domenica 19 gennaio. Il pubblico potrà entrare a partire dalle ore 9:00, la fiera chiuderà ogni giorno alle 19:00. Il biglietto intero online costa 18 euro, quello ai botteghini di Veronafiere 20 euro. Disponibile poi un abbonamento per le quattro giornate del costo di 60 euro. Per gli under 14 l’ingresso è gratuito, ridotto a 15 euro invece per i possessori di riduzioni MBE 2020, ragazzi da 14 a 17 anni e tesserati HOG/FMI. Per altre informazioni consultare i canali social o il sito ufficiale www.motorbikeexpo.it.