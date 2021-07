Superbike Donington: Rea-Toprak a voi, gli orari TV e streaming del 02/07

Donington ospita il quarto round del Mondiale Superbike. Si parte oggi con due sessioni di prova, ecco tutti gli orari in TV e streaming. Incognita meteo

La Superbike riaccende i motori a Donington, nel Regno Unito, il quarto di tredici round. Qui non si corre dal 2019, quando il sei volte campione del mondo Jonathan Rea firmò tre vittorie su tre. Stavolta il nordirlandese riparte da +20 punti sul 24enne Toprak Razgatlioglu, vincitore di gara 2 nella precedente sfida di Misano. Il turco è in odore di rinnovo biennale con Yamaha, qui i dettagli.

Oggi le prime prove

Si comincia con le due sessioni del venerdi, 45 minuti ciascuna. Sarà importantissimo seguire l’evoluzione del meteo. Per oggi danno cielo molto nuvoloso, ma potrebbe essere l’unico giorno di pista asciutta del week end. Sabato e domenica sul saliscendi dell’East Midlands, poco distante da Nottingham, potrebbe arrivare la pioggia. Fari puntati anche sulla coppia Ducati: Scott Redding, a -45 punti dalla vetta, qui ha vinto la prima gara iridata della vita, nel 2008 in 125GP all’età di soli quindici anni. Due anni fa fece faville quando era impegnato, sempre con la Ducati, nel British Superbike Michael Rinaldi, nella foto, dovrà confermare il gran momento di Misano, quando ha vinto due gare su tre recuperando nel Mondiale, -62 punti da Rea.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Donington sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in chiaro su TV8. Sul nostro sito offrireremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del week end. Qui di seguito il programma in pista e gli orari italiani dei collegamenti TV. La programmazione Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Venerdi 2 luglio 2021

11:30-12:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Sabato 3 luglio 2021

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

Domenica 4 luglio 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Foto: Aruba.it Racing