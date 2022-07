Superbike Donington: Gara 2, vince tutto Toprak Razgtalioglu

Toprak Razgatlioglu cala una fantastica tripletta a Donington ridimensionando Alvaro Bautista e Jonathan Rea in crisi di gomma. Il Mondiale è più bollente che mai, con continui colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Sulla pista di casa del Cannibale, la Yamaha è stata formidabile. In condizioni di pista così calda Toprak, la R1 e la gomma SCX sono un pacchetto praticamente invincibile. Jonathan Rea aveva dominato il venerdi, in condizioni decisamente più fresche, ma in gara 2 fra i tre assi Superbike è stato l’unico ad andare in crisi d’aderenza. Tanto che nel sofferto finale è stato costretto a cedere il secondo posto ad un Alvaro Bautista impeccabile. Toprak taglia il traguardo delle 22 vittorie e torna sotto nel Mondiale: Bautista adesso è a +19 su Rea e +43 punti sul fuoriclasse Yamaha.

Jonathan Rea dura metà gara

La Kawasaki #65 è partita assai bellicosa: il piano era prendere il comando della corsa e spezzare il ritmo di Toprak. Invece il turco è scattato via come un missile, come nelle due gare precedenti: in tre gare (56 giri in totale) è sempre stato in testa! Jonathan Rea però era indiavolato, non ha mollato di un centimetro, finchè le gomme lo hanno supportato. A due terzi di distanza, l’aderenza è crollata e anzichè pensare di insidiare il primato, ha aperto la strada anche alla Ducati. La classifica si è accorciata, ma JR65 sperava in qualcosa di meglio.

Michael Rinaldi torna sotto

Alle spalle dei soliti tre, è stata eccellente la prestazione di un Michael Rinaldi che sta correndo per meritarsi la conferma in Ducati ufficiale. Toprak, Rea e il compagno Bautista erano vicinissimi, è mancato veramente poco per acciuffare il podio. Su una pista poco favorevole alla Panigale V4 R, e anche al pilota personalmente, non c’era da sperare di meglio. Rinaldi si è sbarazzato di Scott Redding, per la prima volta protagonista con la BMW. Si conferma Axel Bassani: settimo e di nuovo miglior privato di questa Superbike fiammeggiante.

Prossima fermata: Most

Il Mondiale Superbike 2022 tornerà fra due settimane a Most, tracciato della Repubblica Ceca che ha debuttato in calendario la passata stagione. E’ una pista particolare, corta e in alcuni punti inquietante, per la presenza di barriere abbastanza vicine alla pista. L’anno scorso qui Jonathan Rea andò in crisi, incappando in parecchi errori e spianando la strada a Toprak Razgatlioglu. Stavolta c’è in mezzo anche Alvaro Bautista: sarà un nuovo week end thrilling.

