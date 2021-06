Superbike Donington: Attacco a Jonathan Rea, orari in TV e live streaming

La Superbike corre a Donington, tracciato britannico dove nel 1988 partì il mondiale alternativo. Toprak a caccia di Rea, tutto il programma in pista e i collegamenti tv

La Superbike mondiale torna in pista il prossimo settimana a Donington Park, tracciato britannico che ha segnato la storia delle derivate dalla serie: è qui, nel 1988, che si è disputata il primo evento. Vinsero Davide Tardozzi su Bimota e Marco Lucchinelli con la Ducati, ma in quella circostanza il punteggio non venne assegnato in base all’arrivo della singola gara, ma per somma delle due manche. Tardozzi, caduto all’ultimo giro di gara 2, offrì dunque sul piatto d’argento il successo a Lucchinelli, che sette anni prima era stato iridato 500GP. Quei punti gettati al vento costarono a Tardozzi la possibilità di giocarsi il mondiale il novembre successivo nello spareggio di Manfeild, in Nuova Zelanda.

Jonathan Rea sotto attacco

Il quarto appuntamento mondiale arriva dopo il round di Misano che ha decisamente rimescolato le carte. Vincendo gara 2 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) si è portato a soli 20 punti da Jonathan Rea, tre volte terzo sul tracciato adriatico. Il turco a Donington va particolarmente forte, nel 2019 con la Kawasaki Puccetti fece il giro veloce in gara 2. E’ la prima volta che ci corre con la YZF-R1 ma non c’è dubbio che il Cannibale troverà pane per i propri denti. E’ un impegno delicatissimo anche per Scott Redding, ducatista che a Misano ha preso sonoramente paga dal compagno Michael Rinaldi. Il britannico è a -45 punti dalla vetta iridata. A Donington Redding ha festeggiato il primo trionfo mondiale, nel 2008 con la 125GP, a soli quindici anni.

Il round di Donington sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in chiaro su TV8. Sul nostro sito offrireremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del week end. Qui di seguito il programma in pista e gli orari italiani dei collegamenti TV. La programmazione Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Venerdi 2 luglio 2021

11:30-12:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Sabato 3 luglio 2021

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

Domenica 4 luglio 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

