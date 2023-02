Superbike, la classifica Mondiale: Alvaro Bautista riparte di slancio

Sulla pista bagnata di Phillip Island Alvaro Bautista ha festeggiato la 33° vittoria Superbike dal podio numero 59 in carriera in 134 corse disputate. La Ducati campione in carica piloti, Costruttori e Team riprende la marcia comandando di nuovo tutte le principali classifiche. Sul tracciato australiano lo spagnolo ha vinto sei delle sette gare disputate con la Rossa Superbike: tripletta nel 2019, al debutto, e doppietta 2022. All’appello manca soltanto gara 1 della passata stagione, vinta da Jonathan Rea con Bautista quinto al traguardo: quella sfida era partita con il bagnato con cambio gomma al variare delle condizioni della pista. Stavolta il diluvio non ha imposto nessuna modifica di strategia: Bautista ha dominato dopo la sfuriata iniziale del solito Rea, poi rallentato da problemi tecnici (qui cronaca e arrivo di gara 1)

La classifica piloti del Mondiale Superbike (dopo 1 gara su 39)

1.Bautista (Ducati) punti 25; 2. Rea (Kawasaki) 20; 3. Razgatlioglu (Yamaha) 16; 4. Locatelli (Yamaha 13); 5. Bassani (Ducati) 11; 6. Lecuona (Honda) 10; 7. Vierge (Honda) 9; 8. Petrucci (Ducati) 8; 9. Redding (BMW) 7; 10. Gerloff (BMW) 6; 11. Oettl (Ducati) 5; 12. Gardner (Yamaha) 4; 13. Aegerter 3; 14. Rinaldi (Ducati) 2; 15. Syahrin (Honda) 1.

Le altre classifiche

Indipendenti: 1. Bassani (Motocorsa) punti 11; 2. Petrucci (Barni) 8; 3. Gerloff (Bonovo) 6; 4. Oettl (Go Eleven) 5; 5. Gardner (GRT Yamaha) 4; 6. Aegerter (GRT Yamaha) 3; 7. Syahrin (Mie)1.

Costruttori: Ducati punti 25; 2. Kawasaki 20; 3. Yamaha 16; 4. Honda 10; 5. BMW 7.