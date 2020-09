Alle 10:30 parte il sesto week end Superbike per la prima volta impegnata al Montmelò (Barcellona). Le dirette TV spostate su Sky Sport Collection (canale 205)

La Superbike entra nella fase decisiva, tre round in un mese per assegnare il Mondiale. Il sesto atto di questo particolare campionato 2020 si corre sul tracciato del Montmelò, a due passi da Barcellona. E’ la prima volta che le derivate dalla serie gareggiano su questo impianto pietra miliare (dal 1992) di Motomondiale e Formula 1. A metà luglio tutti i team ufficiali hanno avuto modo di raccogliere dati in due giornate di test, suggellate da un giro mostruoso di Jonathan Rea, con gomma ultrasoffice (qui i risultati) E’ un appuntamento particolare per per Kawasaki Racing Team, la squadra campione del Mondo in carica: la base operativa è a due passi dalla tribuna principale dell’impianto.

Jonathan Rea +36 punti su Scott Redding

Il doppio round disputato al Motorland Aragon ha dato un primo scossone alla classifica. Vincendo tre gare su sei, e approfittando del primo errore di Scott Redding, Jonathan Rea è balzato a +36 punti di vantaggio. La Ducati ha assoluto bisogno di invertire l’inerzia, anche in vista del prossimo impegno a Magny Cours (Francia), il 3-4 ottobre, che sulla carta è più favorevole al fuggitivo. La sfida si concluderà il 17-18 ottobre a Estoril (Portogallo), tracciato dove la Superbike non corre dal 1993.

LE DIRETTE SU SKY SPORT COLLECTION

Per la concomitanza con la MotoGP a Misano, tutto il programma in diretta migra su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet della tv satellitare. Domenica 20 settembre gara 2 è stata posticipata alle 15, quindi scatterà subito dopo la conclusione della MotoGP. Tutto il programma SKY è visibile in chiaro. In questa occasione ci saranno soltanto differite su TV8.

Venerdi 18 settembre 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Collection)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport Collection)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 19 settembre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

Domenica 20 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

13:40 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 17)