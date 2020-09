MotoGP, Misano-2: Gli orari TV, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Scatta il Gran Premio dell'Emilia Romagna, sempre a Misano. Tutti gli orari MotoGP, Moto2. Moto3 e MotoE, la diretta è su Sky Sport, DAZN e TV8.

Motomondiale al via questo fine settimana di nuovo al Misano World Circuit, che stavolta ospita il Gran Premio dell’Emilia Romagna. MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE pronte a regalare spettacolo ancora una volta, anzi due per la classe elettrica vista la doppia gara in programma. Tutto il fine settimana italiano verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Qualifiche e gare delle prime tre categorie saranno visibili sempre in diretta anche su TV8, mentre per il campionato elettrico verrà trasmessa solo la gara di domenica.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 18 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2

Sabato 19 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara 2

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 settembre

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 settembre

09.45 Sintesi MotoE E-Pole/Gara 1

10.05 Diretta MotoE Gara 2

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara