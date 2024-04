Superbike, Bulega sereno dopo Assen: obiettivo riscatto a Misano

Undicesimo in Gara 1, secondo nella Superpole Race e poi ottavo in Gara 2: questo il bottino di Nicolò Bulega nel round Superbike ad Assen. Sicuramente sperava di andare meglio, però non bisogna dimenticare che è un rookie e si è trovato a guidare in condizioni non semplici. Inoltre, quello in Olanda è stato il primo appuntamento del 2024 non preceduto da un test sulla stessa pista del weekend di gara. Un mix di fattori lo hanno condizionato, facendogli anche perdere la leadership della classifica generale, dove ora è terzo e con un distacco di soli 14 punti da Alvaro Bautista.

Superbike Assen, Bulega non è preoccupato

Il pilota del team Aruba Racing Ducati è tranquillo dopo questo fine settimana, sa che è all’esordio nella categoria e pertanto sa che è normale attraversare delle difficoltà in alcune situazioni: “Sfortunatamente è stato un weekend difficile, perché ci sono stati tanti cambiamenti di meteo. Questo non ci ha aiutato. Era la mia prima volta qui con questa moto ed è stato complicato adattarsi, avrei voluto capire e prepararmi meglio su pista asciutta. Non abbiamo potuto lavorare molto sulla moto a causa delle condizioni che abbiamo trovato. È tutta esperienza, è il mio primo anno qui, a volte è normale avere alti e bassi. Lavoreremo per tornare al 100% del feeling”.

Bulega ha anche spiegato il crollo avuto nel finale della Superpole Race, quando Bautista gli ha recuperato oltre 3 secondi in pochi giri e gli ha soffiato la vittoria: “La gomma posteriore era completamente finita. Era la prima sessione completamente asciutta, dato che le condizioni meteo non sono state stabili durante il weekend. Ho solamente spinto al 100%, però alla fine Alvaro è stato davvero veloce“.

A Misano per provare a vincere

Forse sulla gestione gomme deve ancora lavorare un po’, Nicolò è assolutamente sereno sotto questo punto di vista: “Devo studiare e fare qualcosa di diverso, però non sono preoccupato di questo. La cosa importante è che il mio feeling ritorni al 100% e poi vedremo. Fisicamente non ero al 100%, ma comunque non stavo male. Per guidare queste moto grandi devi essere al massimo. Adesso rimango concentrato e mi preparerò meglio per la prossima gara, sarò al 100%“.

Il prossimo round del calendario Superbike 2024 sarà a Misano Adriatico (14-16 giugno), dove spera di ottenere dei buoni risultati: “Non so cosa aspettarmi. Cercherò di fare del mio meglio, sarà bello avere tanti tifosi e amici a supportarmi nella mia gara di casa. Darò il massimo“. Prima del weekend di gara ci sarà anche un test che certamente gli può tornare utile.

Foto: Aruba Racing Ducati